Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Dava Süreci Devam Ediyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal\'ın Dava Süreci Devam Ediyor
04.07.2025 17:42  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, suç uydurma ve iftira suçlamalarıyla yargılanmaya devam ediyor. Mahkemede şahit olarak dinlenen belediye başkan yardımcısı ve YÜNTAŞ Genel Müdürü, dinleme cihazı iddialarını yalanladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın suç uydurma ve iftira suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mahkemede Köksal'ın şahit olarak gösterdiği belediye başkan yardımcısı makam odasında böcek bulmadığını, bulunduğu öne sürülen böceği teslim aldığı iddia edilen YÜNTAŞ Genel Müdürü ise herhangi bir cihaz almadığını söyledi.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 2024 yılı Nisan ayında bazı medya organlarına verdiği demeçlerde 'makam odasında gizli kamera ile dinleme cihazları bulunduğu' şeklindeki açıklamaları üzerine dönemin AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş'in şikayeti sonrası 'suç uydurma (kamuya yönelik) ve iftira (Hüseyin Menteş'e yönelik)' suçlamalarıyla Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında Başkan Köksal'ın ilk duruşmada 'böcek diye adlandırılan dinleme cihazını bulduğunu söylediği Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ve böcek olduğunu tespit ettiğini belirttiği YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan dinlendi.

Belediye başkan yardımcısı tutanağı okumadan imzaladığını söyledi

Mahkemede ilk olarak dinlenen tanık Ömer Yıldız oldu. Yıldız, beyanında göreve geldikten sonra kendilerini ziyarete gelen herkesin 'dikkat edin dinleme cihazı olabilir' diye kendilerine sürekli telkinde bulunulduğunu söyledi. Yıldız, "Tadilat yapılan odada ses ve görüntü alan cihazlara benzer, şüphelendiğim cihazlar gördüm. Kemal Dogan'ı aradım, durumu söyledim, o da geldi cihazlara baktı ve 'olabilir' dedi. Ben de bunun üzerine Köksal'ı arayıp bilgi verdim. Güvenlik şirketinin odada yaptığı aramadan bilgim vardı ama sonucundan bilgim yoktu. Bulunan cihazları Kemal'e verdim" dedi.

Mahkeme hakiminin 'Polis tutanağında bulunan cihazları belediye başkanına verdiğim yönünde ibare var bununla ilgili ne söyleyeceksin?' sorusuna ise Yıldız, "Savcılıktaki ifadem esastır, polislerin tuttuğu tutanağı okumadan imzaladım" dedi.

Köksal'ın cihazları aldığını iddia ettiği genel müdür olayı yalanladı

Davanın bir diğer tanığı Kemal Doğan ise mahkemede verdiği ifadede, "Ben odaya gittiğimde Ömer bana yerde cihaz parçaları gösterdi, 'Bunlar ne, böcek olabilir mi?' dedi. Ben de 'Böcek de olur her şey de olur' dedim. Daha sonra güvenlik şirketi ile görüştük ve onlar geldi arama yaptılar. Ben kimseden herhangi bir materyal ya da bir şey almadım" şeklinde konuştu.

Her iki tanık da bulunduğu iddia edilen dinleme cihazlarına dokunmadıklarını söyledi

Mahkeme savcısının 'Bulunan cihazların akıbeti ne oldu?' sorusuna ise her iki tanık da 'Dokunmadık' yanıtını verdi. Ardından mütalasını açıklayan savcı, Köksal'ın suç uydurma ve iftira suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme hakimi, karar için duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, dinleme cihazı, Burcu Köksal, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Son Dakika

Son Dakika Politika Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’den İran’a yönelik yaptırım kararı ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
11 yaşındaki Elif’in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası 11 yaşındaki Elif'in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
ABD’li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti

17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
16:13
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
15:13
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi İşte merakla beklenen derbi haftaları
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
00:41
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
00:22
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
23:57
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
23:33
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek
Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek
23:03
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
23:02
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 17:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.