Afyonkarahisar'da belediye meclisi fena karıştı: Elini kırarım terbiyesiz herif - Son Dakika
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Politika

Afyonkarahisar'da belediye meclisi fena karıştı: Elini kırarım terbiyesiz herif

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında ortalık karıştı. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal ile tartışan AK Partili Mahmut Ekici'ye CHP'li Mustafa Karanfil sert tepki gösterdi. Karanfil, "Terbiyesizlik yapma, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın, elini kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" dedi.

08.04.2025 17:43
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Afyonkarahisar Belediye Meclisinde 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında tartışma çıktı. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal ile AK Parti'li Mahmut Ekici arasında gerilimin dozu arttı. Bu sırada CHP'li meclis üyeleri Başkan Köksal'a parmak salladığı iddiasıyla Ekici'ye tepki gösterdi.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE MECLİSİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ

Afyonkarahisar Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında AK Parti ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, oturumu yönetmesi için koltuğu 1'inci Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Kemal Demirkırkan'a devrederek, başkan yardımcılarının yanına oturdu. Görüşmeler sırasında AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Ak'ın faaliyet raporuna yönelik eleştirilerine, CHP'li Mustafa Karanfil tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'da belediye meclisi fena karıştı: Elini kırarım terbiyesiz herif

"AKSİNİ İDDİA ETMEYEN ŞEREFSİZDİR"

AK Partili üyeleri sürekli konuları çarpıtmak ve hizmetleri engellemekle suçlayan Karanfil, "Sürekli gerilim oluşturma peşindesiniz. Afyon halkının gözünden bakmadığınız için muhalefettesiniz ve halk bu yüzden sizi cezalandırdı. Yandaşlara ihaleleri peşkeş çektiniz. Bizler yetim hakkı yemedik, bir kuruşu harcamadık" dedi. Karanfil'in sözlerine yanıt veren AK Partili Mustafa Ak'ın, "Aksini ispat etmeyen adidir, şerefsizdir" demesi, tartışmanın dozunu artırdı.

"ELİNİ KIRARIM TERBİYESİZ HERİF"

Tartışmalara AK Parti'li Mahmut Ekici de dahil oldu. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkan Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Mahmut Ekici arasında tartışma başladı. Elinde mikrofon olan Mustafa Karanfil, Ekici'ye yönelik "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Biz burada beraber konuşuyoruz. Başkana parmak sallayamazsın, elini kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" dedi. Başkan Köksal ise Ekici'ye, "Otur yerine sen konuşmayacaksın. Senden her şey beklenir. Dövecek misin?" dedi. Tartışmalar sırasında bazı CHP'li meclis üyeleri, Ekici'nin Başkan Köksal'a parmak salladığını iddia ederek, tepki gösterdi. Ekici ise "İlk bağıran ben değilim" karşılığını verdi.

Afyonkarahisar'da belediye meclisi fena karıştı: Elini kırarım terbiyesiz herif

Tartışmalar sırasında CHP ve AK Partili meclis üyelerinden bazıları birbirinin üzerine yürürken, araya giren diğer meclis üyeleri tarafından ortam güçlükle yatıştırıldı.

UYARI CEZASI TALEBİ

Başkan Vekili Kemal Demirkırkan, tartışmaların ardından söz alarak, AK Parti'li Mahmut Ekici'ye uyarı cezası verilmesini talep etti. Yapılan açık oylamada Ekici'ye uyarı cezası verilmesi AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Demirkırkan, meclis adabına ve başkana yönelik saygının korunması gerektiğini vurguladı. Tartışmaların ardından meclis oturumuna devam edildi.

Afyonkarahisar\'da belediye meclisi fena karıştı: Elini kırarım terbiyesiz herif
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Afyonkarahisar'da belediye meclisi fena karıştı: Elini kırarım terbiyesiz herif - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • 10fs07yh:
    o ırkçı kadınıda içeri alın 10 10 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    Kadın gibi kadın valla kodummu oturtur Burcu KÖKSAL affetmez... 2 4 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    kırda görelim senin cerceveni hadi kirsana haaaa 3 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Helal olsun Burcu Köksal, Bir defa bu suriyeli köpekler hakkındaki söylediklerin bile ,bu AKP zihniyetinin ülkemize yaptığı ihaneti ortaya koymuştur. 0 0 Yanıtla
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