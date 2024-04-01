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Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi - Son Dakika
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Politika

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi

Afyonkarahisar\'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi

Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

01.04.2024 15:12  Güncelleme: 15:18
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Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, cumhuriyet tarihi boyunca kentin seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da dün mahalli idari seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler sonrası CHP'nin adayı Burcu Köksal resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP aynı zamanda çok partili döneme geçildikten sonrada kentte Köksal ile birlikte ilk defa belediye başkanlığı kazandı.

Öte yandan, Köksal'ın önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Burcu Köksal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi - Son Dakika

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