Afyonkarahisar'da sokak aydınlatma maliyeti 80 milyon liraya çıkınca muhtarlara çağrı yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sokak aydınlatma maliyeti 80 milyon liraya çıkınca muhtarlara çağrı yapıldı

Afyonkarahisar\'da sokak aydınlatma maliyeti 80 milyon liraya çıkınca muhtarlara çağrı yapıldı
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, köylerdeki sokak aydınlatma maliyetinin yaklaşık 80 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Siper, erken yanan ve geç sönen lambaların kamuya ek maliyet oluşturduğunu ifade ederek tüm köy muhtarlarını aydınlatma sistemlerini kontrol etmeye çağırdı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı (İGM) Mehmet Siper, köylerdeki sokak aydınlatma maliyetinin yaklaşık 80 milyon liraya yükseldiğini belirterek, erken yanan ve geç sönen lambaların kamuya ek maliyet oluşturduğunu söyledi.

İGM Eylül çalışmaları Başkan Mehmet Siper başkanlığında başladı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mehmet Siper, 1 Haziran itibarıyla sokak aydınlatmalarında İl Özel İdaresinin ödeyeceği bedelin yüzde 60 seviyesine çıktığını belirtti. Siper, "Sokak lambalarının aydınlatması İl Özel İdaremiz tarafından ödenmekteydi. Yüzde 10'luk kısmı ödeniyordu. Fakat 1 Haziran'dan itibaren devlet bizden yüzde 60'a yakın bir bedel istiyor. Yaklaşık 80 milyon liraya yakın bir bedel çıkıyor" dedi.

"Bütün muhtarlarımızı uyaralım"

Artan maliyetlere dikkat çeken Mehmet Siper, köy muhtarlarının aydınlatma sistemlerini kontrol etmesi gerektiğini ifade ederek, "Erken yanan veya geç sönen lambalar varsa bu bize maliyet getirmekte. Hem belediyeler hem İl Özel İdareler bu duruma karşı çıkmakta ama ne derece başarılı olabiliriz bilmiyoruz. En azından bütün muhtarlarımızı uyaralım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Afyonkarahisar'da sokak aydınlatma maliyeti 80 milyon liraya çıkınca muhtarlara çağrı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sokak aydınlatma maliyeti 80 milyon liraya çıkınca muhtarlara çağrı yapıldı - Son Dakika
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