Ağa’nın Irak Devlet Bakanlığı görevine atanması İletişim Başkanı Duran’ı memnun etti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın Irak'ta Devlet Bakanlığı görevine getirilmesi sebebiyle tebrik mesajı yayımladı.

Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın Irak Hükümetinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisini tebrik ediyorum. Bu önemli gelişmenin dost ve kardeş Irak halkı ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Irak Başbakanı Ali Zeydi başta olmak üzere bu kıymetli kararda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.