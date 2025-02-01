Ağıralioğlu: Memleket İstikbali Önceliğimiz - Son Dakika
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Politika

Ağıralioğlu: Memleket İstikbali Önceliğimiz

Ağıralioğlu: Memleket İstikbali Önceliğimiz

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, memleketin geleceği için çalışacaklarını belirtti.

01.02.2025 17:46
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Oy derdimiz yok, memleket istikbali derdimiz var. Partiye oy ve üye kazandırma hevesi taşımıyoruz. Millete imkan kazandırma mesuliyetini taşıyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği Samsun'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'nda düzenlenen Samsun Buluşması programına katıldı.

Burada partililere hitap eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin siyasi parselasyona son vereceğini söyledi.

Partilerinin 85 milyon insanın partisi olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Aleviler CHP'ye verir, Kürtler HDP'ye verir, milliyetçiler MHP'ye verir, dindarlar AK Parti'ye oy verir' dönemine son veriyoruz. Ay-yıldız bayrağının altında yaşayan, 'Bu bayrak benimdir, ben bu vatanın evladıyım' diyen herkesi kendimizden biliyoruz. Partimize üye olanların değil, 85 milyon üyesi olan bir parti iradesiyle yürüyoruz. 'Benim mezhebim, benim meşrebim, benim cemaatim, benim tarikatım' diyerek memleketin yönetilemeyeceğini biliyoruz. Bu işlere son veriyoruz. Siyaseti yerine çekeceğiz." ifadesini kullandı.

Anahtar Parti'nin Türkiye'de bir daha parti kurma ihtiyacı duyulmayacak bir vatan kuracağını dile getiren Ağıralioğlu, "Bir parti iktidarına değil, bir devletin, bir milletin sarıp sarmalanmasına koşuyoruz. Oy derdimiz yok, memleket istikbali derdimiz var. Partiye oy ve üye kazandırma hevesi taşımıyoruz. Millete imkan kazandırma mesuliyetini taşıyoruz. İnşallah beraberliğinizden doğan kuvvetle Anahtar Parti'nin iktidarında önümüzdeki dönemi parti kavgasına kurban etmeyeceğimizi bilin." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin saflarında yeni nesilden çok kıymetli insanların olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç siyasete girmemiş, siyasi partiye üye olmamış, hiç siyaset tecrübe alanı içerisinde bulunmamış nice kıymetli memleket evladı, memlekete borç öder gibi mesuliyetle Anahtar Parti'nin saflarından istikamete talip oluyor. Nice zamandır aynı insanlarla, aynı yüzler ve aynı simalarla siyaset konuşmaktan yorulmuş memlekete yeni yüzler, yeni simalar kazandırıyoruz. Memleketin başına ne gelmişse bilebildiğimiz, tanıyabildiğimiz en şöhretli evlatlarımızın iktidarında geldi. Şöhretli ve liyakatli evlatları da vardır bu milletin, biliriz. Şöhretli ve liyakatlilerden de istifade ederiz ama biz liyakatli şöhretsizleriz. Bizim arkadaşlarımız şimdi şöhretsizler. Arkadaşlarım enflasyonu düşürmek, faizi indirmek, işsizliğe son vermek, devleti, yasamayı etkin, yürütmeyi her kuruşuna kadar hesap verecek kadar ciddiyetle inşa edebilmek, memleketi adaletle ayağa kaldırabilmek, mülakat dahil çocuklarımızın ufkuna kabus gibi çöken her türlü zulme son verebilmek gibi pek çok işi başarmakla şöhretlenecekler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ağıralioğlu: Memleket İstikbali Önceliğimiz - Son Dakika

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