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Ahlat Belediyesinde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Ahlat Belediyesinde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Ahlat Belediyesinde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Ahlat Belediyesi'nde yeni seçilen başkan Yavuz Gülmez, görevi eski başkan Abdulalim Mümtaz Çoban'dan devraldı. Devir teslim törenine belediye meclis üyeleri, partililer ve akrabaları katıldı.

03.04.2024 09:41  Güncelleme: 09:46
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Bitlis'in Ahlat Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ahlat Belediye Başkanı seçilen Yavuz Gülmez, görevi eski belediye başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan devraldı. Belediye meclis üyeleri, partililer ve akrabalarıyla birlikte Ahlat Belediyesine gelen yeni başkan Yavuz Gülmez'e, eski belediye başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından Ahlat Belediyesinin resmi mührü teslim edildi. Yeni başkan Gülmez'i tebrik eden ve hayırlı olması temennisinde bulunan Abdulalim Mümtaz Çoban, her konuda yanında olduğunu söyledi. Çoban, "Siyaset bitti artık hizmet zamanıdır. Bu saatten sonra partidir, rozettir bir tarafa bırakılır ve Allah nasip ederse sizde zaten bu şuura haiz bir kardeşimizsiniz. Rahatlıkla toplumun tamamını kucaklayarak bu kutsal görevi ifa edebilirsiniz. Burada da sana Allah'tan niyazım muvaffakiyetler ve başarılardır. Ben 3 dönem yaptım Allah sana 5 dönem nasip etsin. Bu şehir kıymetli bir şehirdir. Şimdiden seni ve tüm ekibini de yürekten kutluyorum. Bende her zaman yanındayım. Hiçbir tereddüttün olmasın bir telefonla gecemle gündüzümle sizlerle beraberim" dedi.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti'li Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, yaptığı hizmetlerden dolayı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür etti. Gülmez, "Bu memlekete çivi çakanların, taş üstüne taş koyanlara vefa göstermek mecburiyetindeyiz. Bizde size vefalı olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahlat Belediyesinde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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