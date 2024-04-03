Politika

Bitlis'in Ahlat Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ahlat Belediye Başkanı seçilen Yavuz Gülmez, görevi eski belediye başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dan devraldı. Belediye meclis üyeleri, partililer ve akrabalarıyla birlikte Ahlat Belediyesine gelen yeni başkan Yavuz Gülmez'e, eski belediye başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından Ahlat Belediyesinin resmi mührü teslim edildi. Yeni başkan Gülmez'i tebrik eden ve hayırlı olması temennisinde bulunan Abdulalim Mümtaz Çoban, her konuda yanında olduğunu söyledi. Çoban, "Siyaset bitti artık hizmet zamanıdır. Bu saatten sonra partidir, rozettir bir tarafa bırakılır ve Allah nasip ederse sizde zaten bu şuura haiz bir kardeşimizsiniz. Rahatlıkla toplumun tamamını kucaklayarak bu kutsal görevi ifa edebilirsiniz. Burada da sana Allah'tan niyazım muvaffakiyetler ve başarılardır. Ben 3 dönem yaptım Allah sana 5 dönem nasip etsin. Bu şehir kıymetli bir şehirdir. Şimdiden seni ve tüm ekibini de yürekten kutluyorum. Bende her zaman yanındayım. Hiçbir tereddüttün olmasın bir telefonla gecemle gündüzümle sizlerle beraberim" dedi.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti'li Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, yaptığı hizmetlerden dolayı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür etti. Gülmez, "Bu memlekete çivi çakanların, taş üstüne taş koyanlara vefa göstermek mecburiyetindeyiz. Bizde size vefalı olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - BİTLİS