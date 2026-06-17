Ahmet Baha Öğütken Bilecik'te - Son Dakika
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Ahmet Baha Öğütken Bilecik'te

Ahmet Baha Öğütken Bilecik\'te
17.06.2026 15:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Bilecik'te teşkilatı ve vatandaşları dinleyecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, saha çalışmaları kapsamında Bilecik'e geldiğini anlatarak, "Teşkilatımızla birlikte olacağız, teşkilatımızın sesini dinleyeceğiz ve en önemlisi vatandaşımızı dinleyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, bir takım ziyaretler kapsamında Bilecik'e gelirken, ilk ziyaretini Osmanlı Devletin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti'nin lideri Söğütte bulunan Ertuğrulgazi'nin türbesine gitti. Ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'e yoğun ilgi vardı.

"İlimizde de emeği çoktur"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'i ağırlamak duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ahmet Başkanımız teşkilatın içinden gelme, yıllarca teşkilatımızda görev aldı. Teşkilat Başkan Yardımcılığımızı, Sağlık Bakan Yardımcılığımızı yaptı. İlimizde de emeği çoktur. Hastanemizin yapımında Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken başkanımızı çok rahatsız ettik o dönemlerde. Sağ olsun, temel atılmasına kadar emeği var. Sonrasında Halil beyin emekleriyle de hastanemiz bitirilmişti" dedi.

"Hem ilimize katkıları hem de siyasette AK Partimize katkıları fevkalade önemli ve büyüktür"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise "Tabii başkanımızla bizim ayrı bir hukukumuz var. Kendisi, tecrübeleriyle istifade ettiğimiz değerli bir büyüğümüzdür. Sağlık Bakan Yardımcılığında görevi kendisinden devralmıştım. Bu anlamda hem ilimize katkıları hem de siyasette AK Partimize katkıları fevkalade önemli ve büyüktür. Ben kendisini şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

"AK Parti'mizin bayrağını göklere çıkartmaya çalıştık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, kadim bir şehir olan Bilecik'te olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatarak, "2026'da ilkbahar-yaz programı gereğince genel merkezimiz çalışma programı yaptı. İllerimize, bütün arkadaşlarımıza genel başkan yardımcılarımızı tüm Türkiye'deki illere görevlendirdiler. Allah nasip etti, ben de tekrar Bilecik'te sizlerle, bu kadim şehirde, bu güzel şehirde, tekrar atalarımızın olduğu bu şehirde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, uzun bir süredir bölgede koşturuyoruz. Biraz evvel Sayın Başkanımın dediği gibi ve Bakanımın dediği gibi, hem Sağlık Bakan Yardımcılığı yaparken hastanenin temelinin atılması, hatta projelerinin yapılmasında, çalışılmasında katkım olmuştu. Bundan dolayı da gayet gururlu ve onurluyuz. Ayrıca Teşkilat Başkan Yardımcılığı yaparken de Marmara Bölgesi'ne bakıyordum. Yine bu bölgede çalıştım ve yine sizlerle, sizden önceki görev alan arkadaşlarla birlikte AK Parti'mizin bayrağını göklere çıkartmaya çalıştık. Elhamdülillah başarılı sonuçlar da aldık. Bundan sonra da başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Teşkilatımızla birlikte olacağız, teşkilatımızın sesini dinleyeceğiz"

Öğütken, açıklamasının devamında, akşam kentte yapacakları İl Danışma Meclis Toplantısın önemine değinerek, "Bu programlar gereği böyle çalışmalar yapıyoruz. Partimizin yaptıklarını, vatandaşımıza yaptığımız hizmetlerimizi anlatıyoruz. Teşkilatımızla birlikte olacağız, teşkilatımızın sesini dinleyeceğiz, onların dileklerini dinleyeceğiz, vatandaşımızı dinleyeceğiz. Neticede genel merkezde bunların değerlendirmelerini raporlayıp değerlendirmelerini yapacağız. İnşallah güzel bir çalışma olacağına inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahmet Baha Öğütken Bilecik'te - Son Dakika

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