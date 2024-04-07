Ahmet Cin Pendik Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Ahmet Cin Pendik Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Ahmet Cin Pendik Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başkan Cin, törende yaptığı konuşmada Pendik'in tamamına eşit ve adaletli hizmetler sunacaklarını belirtti.

07.04.2024 15:59  Güncelleme: 16:04
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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende konuşan Başkan Cin, "Pendik'in tamamının belediye başkanı olarak her noktada eşit ve adaletli bir şekilde hizmetlerimizi ve projelerimizi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar Pendik Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, bugün Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata törenine Başkan Ahmet Cin'in yanı sıra, seçilen meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatı temsilcileri ve AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatları katıldı. Başkan Cin, mazbatasını almasının ardından seçilen meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yarından itibaren çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz"

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Öncelikle seçimlerin ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Seviyeli bir süreç oldu. Yine Pendik'te, Pendikli seçmenimiz Cumhur İttifakının adayı olarak bizleri tekrar seçtiler, onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu saatten sonra zaman kaybı yok ve yarından itibaren çalışmalarımıza yine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Pendik'te yapacağımız projelerimiz var. Yeni işlerimiz var, bu yeni işlerimizi yeni dönemde hızlı bir şekilde yerine getirip Pendik'i daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Bize teveccüh gösterdikleri için ben Pendik seçmenine teşekkür ediyorum. Biz Pendik'in tamamının belediye başkanı olarak her noktada eşit ve adaletli bir şekilde hizmetlerimizi ve projelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah güzel bir dönemi onlarla birlikte geçirmiş olacağız. Biz onlarla zaten her daim beraberdik. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz, onların görüşleri bizim için çok önemli, onların verdiği kararın bizim başımızın üstünde yeri var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahmet Cin Pendik Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika

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