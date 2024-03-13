Ahmet Metin Genç: Trabzon\'da yeni bir hizmet dönemi başlayacak

Politika

Ahmet Metin Genç: "İnşallah 31 Mart'ta hemşehrilerimizin tercihiyle yeni bir hizmet döneminin başlangıcını yapacağız"

TRABZON - AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Trabzon'da yeni bir hizmet döneminin başlayacağını söyledi.

12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olan Trabzon'da merkez ilçenin kaldırılmasıyla kurulan Ortahisar ilçesinde 2 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ahmet Metin Genç, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin 18 ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinleyen Genç, yoğun bir tempoda olduklarını söyledi. Cumhur İttifakı olarak Trabzon'un tüm ilçelerinde ipi göğüsleyeceklerine inandığını belirten Genç, "Güzel bir propaganda süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Projelerimizi, yapmak istediklerimizi halkımız ile paylaştık. Bunları yapabilecek gücümüz var. Cumhurbaşkanımızın iradesi var. İnşallah hem büyükşehir hem de 18 ilçemiz Cumhur İttifakı olarak bu ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Kalan 18 günde ulaşamadığımız vatandaşlarımıza, halkımıza, esnafımıza bütün kesimlere ulaşıp süreci inşallah tamamlayacağız. İnşallah 31 Mart'ta hemşerilerimizin tercihiyle yeni bir hizmet dönemin başlangıcını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Halkımızın bize göstermiş olduğu itibarın ardında bir itimat var"

2 dönem Ortahisar Belediye Başkanlığı'nın birikim sağlandığını kaydeden Genç, "Halkımızın bize göstermiş olduğu itibarın ardında bir itimat var. 10 yılı merkez ilçemizde vazife yaptık çok şükür alnımızın akıyla bu vazifemizi tamamladık. Burada bize gösterilen güvenin büyükşehirde de aynı şekilde devam edeceğini hemşerilerimiz bize söylüyor. Bu şehrin evladıyız, bu şehrin bütün kesimlerini, bütün dokusunu bütün hassasiyetlerini biliyorum, tanıyorum. O nedenle hemşerilerimizin bu konudaki tercihlerini taleplerini, sorunlarını biliyorum. 2 dönem bu konuda bize birikim sağladı. İnşallah o birikimimizle birlikte bütün gücümüzle bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Projeleri süratle bitireceğiz. Amacımız şehrimizi daha yaşanabilir, tercih edilebilir hale getirmek" diye konuştu.

Avni Aker Millet Bahçesi'ne futbol sahası projesi

Trabzonspor ile 2 tane projelerinin olduğunu vurgulayan Genç, "Bunları kulüp başkanımız ile paylaştık. İstiyorum ki hem Trabzonspor'un kurumsallığına hem de geleceğe dair kalıcı gelir edebilecek projeleri olabilsin. Bu konuda biz yerel yönetimiz ama büyükşehir ve bütün ilçe belediyelerimiz ile beraber bu desteği sağlayalım. Avni Aker ile ilgili orada güzel bir millet bahçesi oldu. Oradaki bütün kesimlerimizin kullanımına halel getirmeyecek şekilde eski amatör yoğunda orada bir futbol oynatmayacağız. Bu net ifade ediyorum. 2014 yılında da böyle ifade etmiştim. 8-12 yaş arası çocuklarımıza oraya gelecek maçlarını yapacaklar. Ailelerde eğlenecekler, parklarda dinlenecekler. Sembolik olarak da Trabzon'da temiz futbol burada oynandı, temiz şampiyonluk burada kazanıldı mesajını verecek şekilde bazı nostaljik maçlardan bir iki tanesi oynanacak. Bütün yoğunluğu ile amatörü oraya koyarsak biz orada sadece top oynatmış oluruz. Parkımıza halel gelir o da hiç doğru olmaz" ifadelerini kullandı.