Ahmet Metin Genç: Trabzon'da yeni bir hizmet dönemi başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ahmet Metin Genç: Trabzon'da yeni bir hizmet dönemi başlayacak

Geniş Video İzle

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Trabzon'da yeni bir hizmet döneminin başlayacağını söyledi.

13.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Metin Genç: "İnşallah 31 Mart'ta hemşehrilerimizin tercihiyle yeni bir hizmet döneminin başlangıcını yapacağız"

TRABZON - AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Trabzon'da yeni bir hizmet döneminin başlayacağını söyledi.

12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olan Trabzon'da merkez ilçenin kaldırılmasıyla kurulan Ortahisar ilçesinde 2 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ahmet Metin Genç, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin 18 ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinleyen Genç, yoğun bir tempoda olduklarını söyledi. Cumhur İttifakı olarak Trabzon'un tüm ilçelerinde ipi göğüsleyeceklerine inandığını belirten Genç, "Güzel bir propaganda süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Projelerimizi, yapmak istediklerimizi halkımız ile paylaştık. Bunları yapabilecek gücümüz var. Cumhurbaşkanımızın iradesi var. İnşallah hem büyükşehir hem de 18 ilçemiz Cumhur İttifakı olarak bu ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Kalan 18 günde ulaşamadığımız vatandaşlarımıza, halkımıza, esnafımıza bütün kesimlere ulaşıp süreci inşallah tamamlayacağız. İnşallah 31 Mart'ta hemşerilerimizin tercihiyle yeni bir hizmet dönemin başlangıcını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Halkımızın bize göstermiş olduğu itibarın ardında bir itimat var"

2 dönem Ortahisar Belediye Başkanlığı'nın birikim sağlandığını kaydeden Genç, "Halkımızın bize göstermiş olduğu itibarın ardında bir itimat var. 10 yılı merkez ilçemizde vazife yaptık çok şükür alnımızın akıyla bu vazifemizi tamamladık. Burada bize gösterilen güvenin büyükşehirde de aynı şekilde devam edeceğini hemşerilerimiz bize söylüyor. Bu şehrin evladıyız, bu şehrin bütün kesimlerini, bütün dokusunu bütün hassasiyetlerini biliyorum, tanıyorum. O nedenle hemşerilerimizin bu konudaki tercihlerini taleplerini, sorunlarını biliyorum. 2 dönem bu konuda bize birikim sağladı. İnşallah o birikimimizle birlikte bütün gücümüzle bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Projeleri süratle bitireceğiz. Amacımız şehrimizi daha yaşanabilir, tercih edilebilir hale getirmek" diye konuştu.

Avni Aker Millet Bahçesi'ne futbol sahası projesi

Trabzonspor ile 2 tane projelerinin olduğunu vurgulayan Genç, "Bunları kulüp başkanımız ile paylaştık. İstiyorum ki hem Trabzonspor'un kurumsallığına hem de geleceğe dair kalıcı gelir edebilecek projeleri olabilsin. Bu konuda biz yerel yönetimiz ama büyükşehir ve bütün ilçe belediyelerimiz ile beraber bu desteği sağlayalım. Avni Aker ile ilgili orada güzel bir millet bahçesi oldu. Oradaki bütün kesimlerimizin kullanımına halel getirmeyecek şekilde eski amatör yoğunda orada bir futbol oynatmayacağız. Bu net ifade ediyorum. 2014 yılında da böyle ifade etmiştim. 8-12 yaş arası çocuklarımıza oraya gelecek maçlarını yapacaklar. Ailelerde eğlenecekler, parklarda dinlenecekler. Sembolik olarak da Trabzon'da temiz futbol burada oynandı, temiz şampiyonluk burada kazanıldı mesajını verecek şekilde bazı nostaljik maçlardan bir iki tanesi oynanacak. Bütün yoğunluğu ile amatörü oraya koyarsak biz orada sadece top oynatmış oluruz. Parkımıza halel gelir o da hiç doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Metin Genç: Trabzon\'da yeni bir hizmet dönemi başlayacak
Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, AK Parti, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Metin Genç: Trabzon'da yeni bir hizmet dönemi başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Anka Haber Ajansı 13 Mart Çarşamba Gündemi
    09:50 Anka Haber Ajansı 13 Mart Çarşamba Gündemi

    ANKA HABER AJANSI 13 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

  • İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 18 Şüpheli Yakalandı
    09:39 İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 18 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-11' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, araç ve dijital materyale el konulduğu ve 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespit edildi.

  • Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    09:37 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor

    Çayırova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarına devam ediyor. Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun da katıldığı bir programda kadınlarla bir araya geldi. Programda, seçim beyannamesinde yer alan hanımlar lokali ve aile okulu programı projelerini anlattı. Çiftçi, kadınlara yönelik projelerin önemine vurgu yaparak, aktif ve sağlıklı yaşam merkezleri kuracaklarını ve aile okulu programları düzenleyeceklerini belirtti.

  • Vahap Seçer, TMMOB İkk Üyeleriyle Bir Araya Geldi
    09:37 Vahap Seçer, TMMOB İkk Üyeleriyle Bir Araya Geldi

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinden sonra ikinci 5 yılda da Mersin’i yöneteceklerini belirten Seçer, “Seçimlerde Türkiye’nin de en anlamlı sonucu Mersin’den çıkaracak. İkinci 5 yılda da biz yolumuza devam edeceğiz” dedi ve 5 yıl önce verdikleri sözleri de yerine getirdiklerinin altını çizdi.

  • Lütfü Savaş:
    09:36 Lütfü Savaş: "Depremde 22 Yıllık Hükümet Sınıfta Kaldı, Rant ve Siyasi Kazanım İçin Üstüme Geldiler"

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Lütfü Savaş, AKP’nin depremin faturasını CHP’ye ve kendisine kesmeye çalıştığını belirterek, “Ben sokakta dolaşıyorum, anketler de iyi. Demek ki depremde burada yeteri kadar çalışmışım ama hükümetin belediye başkanlarının birçoğu yoktu ilk on gün. 22 yıllık hükümet sınıfta kaldı. Rant ve siyasi kazanımları için benim üstüme geldiler. Mesele yok, biz yine kazanacağız, Hatay kazanacak.” dedi.

  • Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret etti
    09:36 Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret etti

    Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy ve beraberindekiler, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret ederek, projelerini anlattı.

  • Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası'nı Ziyaret Etti
    09:35 Bozüyük Belediye Başkanı Çimse-İş Sendikası'nı Ziyaret Etti

    Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çimse-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı ve gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

  • Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile buluştu
    09:35 Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile buluştu

    Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın ziyareti kapsamında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi. Uysal, seçimlerde başarılar diledi ve Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte olduğunu vurguladı. Kıvrak ise Uysal'a teşekkür ederek Çine'nin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

  • Vahap Seçer, Toroslar'da vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu
    09:34 Vahap Seçer, Toroslar'da vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'nde bulunan Yalınayak Kapalı Pazar Yeri'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar yemeğinde Başkan Seçer'e, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti. Seçer, konuşmasında çocuklar ve ailelerle birlikte birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.

  • Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım
    09:24 Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Mal varlığınızı ne zaman açıklayacaksınız?" sorusuna "Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere ABB Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

  • 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı
    08:19 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-11' Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Çetelerin 2 milyar TL'lik faaliyetleri ortaya çıktı.


09:24 Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım
08:53 Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok’a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?
08:16 Kurum’dan ’’ocak yanmıyordu’’ iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum Kurum'dan ''ocak yanmıyordu'' iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum
07:13 Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız
00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
08:58 Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı
08:19 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı 7 ilde çete operasyonu: 2 milyarlık gelir ortaya çıktı
07:47 Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti’ne veda ediyor Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
07:22 ABD’de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı ABD'de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı
06:24 İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
05:31 İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 10:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Metin Genç: Trabzon'da yeni bir hizmet dönemi başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement