Ahmet Yiğit Yıldırım: Terörsüz Türkiye bir milli birlik projesidir

10.03.2026 23:22
ÜLKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Sayın Liderimizin ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, sadece güvenlik değil, aynı zamanda bir milli birlik projesidir. Türk milliyetçiliği artık dünyaya nizam veren bir vizyona dönüşmüştür" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Bolu'da düzenlenen iftar programına katıldı. Gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Yıldırım, Türkiye'nin bugün huzur ve güven içerisinde ibadetlerin yerine getirilebildiği bir ülke olduğunu ve şehitlerin emanet bıraktığı vatana sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye için bir koruma kalkanı olduğunu ifade eden Ahmet Yiğit Yıldırım, hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin iradesiyle kurulan Cumhur İttifakı Türk Milletini ve Türk Devletini bir koruma kalkanı içerisine almıştır. Bugün Türk milletinin yeniden tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı bellidir. Terörsüz, güçlü, büyük Türkiye. Türkiye artık terörsüz bir geleceğin kapılarını sonuna kadar aralamıştır. Biz sadece bugünden değil yarından da sorumluyuz. Biz sadece kendimizden değil, bütün insanlıktan da sorumluyuz. Kerkük'te bir çocuk, Kırım'da bir genç, Doğu Türkistan'da bir anne, Gazze her gün zulme uğrayan mazlumlar, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da nice mazlumlar. Hepsinin gözü Türkiye'de. Çünkü zulme dur diyecek tek millet Türk Milleti. Türkiye artık terörle anılan değil, terörü tarihe gömen bir devlettir. Bu kararlılığın arkasında, Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin iradesi vardır. Ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefidir. Sadece güvenlik değil, aynı zamanda bir milli birlik projesidir. ve biliyoruz ki devlet güçlüyse milletimiz huzurludur."

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

