AİHM, İsviçreli kadınları iklim değişikliği davasında haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iklim değişikliğiyle mücadelede aldığı yetersiz çabalarının sıcak hava dalgalarında kendilerini ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığı gerekçesiyle hükümete karşı açtıkları davada İsviçreli kadınları haklı buldu.
İsviçre'de 2 bin yaşlı kadın, iklimle mücadelede harekete geçmeyerek insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle İsviçre hükümetine karşı geçtiğimiz yıl dava açmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçreli kadınların davasında kararını açıkladı. AİHM, iklim değişikliğiyle mücadelede aldığı yetersiz çabalarının sıcak hava dalgalarında kendilerini ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığı gerekçesiyle hükümete karşı açtıkları davada İsviçreli kadınları haklı buldu. Mahkeme Başkanı Siofra O'Leary konuya ilişki n açıklamasında, İsviçre hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede etkili iç politikaları uygulamayarak insan haklarını ihlal ettiğini söyleyerek, "Bu, karbon bütçesi ya da başka bir şekilde ulusal sera gazı emisyonlarının sınırın belirlenmesi başarısızlığını da içeriyor"
İsviçre hükümetinin, belirlenen hedeflere yönelik önlemleri almayarak daha önceki sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerini karşılamada da başarısız olduğunu söyledi.
Küresel sivil toplum hareketi Avaaz, mahkemenin kararının iklim davalarında yeni bir dönem başlattığını açıkladı. Avaaz Yasal Kampanyalar Drektörü Ruth Delbaere konuya ilişkin açıklamasında, "Kararın hükümetinizi iklim konusundaki başarısızlıklar nedeniyle nasıl başarılı bir şekilde dava edebileceğiniz noktasında yasal bağlayıcı çok önemli bir emsal teşkil ettiğini söyledi" dedi.
İki dava ise reddedildi
Ancak mahkeme, 6 Portekizli genç tarafından 32 Avrupa hükümetine ve eski Fransız Belediye başkanının Fransız hükümetine karşı açılan benzer iki davayı da reddetti. Davayı açanlar arasındaki Portekizli Sofia Oliveira kararın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkelere karşı davayı kazanacağımızı umuyordum. Ancak hayal kırıklığına uğradım. Ancak en önemlisi, mahkemenin İsviçreli kadınların davasında, hükümetlerinin insan haklarını korumak için emisyonlarını daha fazla azaltmaları gerektiği kararını vermesidir. Onların kazanması hepimizin kazanmasıdır" dedi.
Karar temyize götürülemeyecek. - STRASBOURG
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının bitişiyle birlikte manevi mirasın yaşatılması ve gelecek Ramazanlara erişme umuduyla bayram mesajı yayımladı.
Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya, seçim sonucunda mazbatasını alarak İncirliova Belediye Başkanı oldu. Kaya, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve hizmet sözü verdi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyaretlerde, şehitlerin ruhu için kabirlerde dua edildi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, bayram tatili boyunca hizmette herhangi bir aksama yaşanmaması için 7/24 mesai başında olacaklarını söyledi. Yılmaz, vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir bayram diledi ve çağrı merkezinin her zaman hizmete açık olduğunu belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesi'ne asılan Filistin bayrağı, kimliği belirlenemeyen kişilerce indirildikten sonra yeniden göndere çekildi. Bayrağın indirilmesi tepki çekerken, Belediye Başkanı çifte standart suçlamasında bulundu.
Adıyaman Valisi, Belediye Başkanı, Bakan Yardımcısı ve diğer protokol üyeleri, Kurban Bayramının bir gün öncesinde şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Ayrıca depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da ziyaret edildi.
Düzce'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Vali Selçuk Aslan ve beraberindeki heyet, şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti. Ziyarete Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Aslan, şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bayramlaşıp sohbet etti.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın etrafında yaşanan zulümleri kınayarak, bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Arslan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalınmaması çağrısında bulundu ve uluslararası örgütlere İsrail'e hesap sorma çağrısı yaptı.
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