AİHM, İsviçreli kadınları iklim değişikliği davasında haklı buldu

Politika

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iklim değişikliğiyle mücadelede aldığı yetersiz çabalarının sıcak hava dalgalarında kendilerini ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığı gerekçesiyle hükümete karşı açtıkları davada İsviçreli kadınları haklı buldu.

İsviçre'de 2 bin yaşlı kadın, iklimle mücadelede harekete geçmeyerek insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle İsviçre hükümetine karşı geçtiğimiz yıl dava açmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçreli kadınların davasında kararını açıkladı. AİHM, iklim değişikliğiyle mücadelede aldığı yetersiz çabalarının sıcak hava dalgalarında kendilerini ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığı gerekçesiyle hükümete karşı açtıkları davada İsviçreli kadınları haklı buldu. Mahkeme Başkanı Siofra O'Leary konuya ilişki n açıklamasında, İsviçre hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede etkili iç politikaları uygulamayarak insan haklarını ihlal ettiğini söyleyerek, "Bu, karbon bütçesi ya da başka bir şekilde ulusal sera gazı emisyonlarının sınırın belirlenmesi başarısızlığını da içeriyor"

İsviçre hükümetinin, belirlenen hedeflere yönelik önlemleri almayarak daha önceki sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerini karşılamada da başarısız olduğunu söyledi.

Küresel sivil toplum hareketi Avaaz, mahkemenin kararının iklim davalarında yeni bir dönem başlattığını açıkladı. Avaaz Yasal Kampanyalar Drektörü Ruth Delbaere konuya ilişkin açıklamasında, "Kararın hükümetinizi iklim konusundaki başarısızlıklar nedeniyle nasıl başarılı bir şekilde dava edebileceğiniz noktasında yasal bağlayıcı çok önemli bir emsal teşkil ettiğini söyledi" dedi.

İki dava ise reddedildi

Ancak mahkeme, 6 Portekizli genç tarafından 32 Avrupa hükümetine ve eski Fransız Belediye başkanının Fransız hükümetine karşı açılan benzer iki davayı da reddetti. Davayı açanlar arasındaki Portekizli Sofia Oliveira kararın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkelere karşı davayı kazanacağımızı umuyordum. Ancak hayal kırıklığına uğradım. Ancak en önemlisi, mahkemenin İsviçreli kadınların davasında, hükümetlerinin insan haklarını korumak için emisyonlarını daha fazla azaltmaları gerektiği kararını vermesidir. Onların kazanması hepimizin kazanmasıdır" dedi.

Karar temyize götürülemeyecek. - STRASBOURG