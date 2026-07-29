Aile Eğitimi İçin Okul Kurulmalı - Son Dakika
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Aile Eğitimi İçin Okul Kurulmalı

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HÜDA PAR'lı Demir, ailelerin güçlendirilmesi için aile okulları kurulmasını önerdi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla muhakkak aile okulları kurulmalıdır. Yeni evlenen gençlere bu okullarda kapsamlı eğitimler verilmeli, program Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Kanun teklifinin okullarda eğitimin türüne, imkan ve ihtiyaçlara göre yalnızca kız ya da erkek öğrencilere ayrılan sınıflar oluşturulabilmesini amaçladığını kaydeden Demir, düzenlemenin, eğitimi ideolojik kalıplardan kurtararak ailelerin tercih hakkını güçlendirmeyi ve eğitim sistemini toplumun ihtiyaçları, değerleri ve beklentileri ile daha uyumlu hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Demir, "Hiçbir eğitim modeli eleştiriden muaf değildir. Bu anlayışın terk edilmesi lazım. Bilimsel veriler, pedagojik değerlendirmeler ve toplumun talepleri doğrultusunda her uygulama yeniden gözden geçirilebilir. Zorunlu karma eğitim de bu çerçevede özgürce tartışılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ailenin toplumun temel taşı ve güçlü bir geleceğin en önemli güvencesi olduğunu ifade eden Demir, aile kurumunun sosyal ve ekonomik sorunları bulunduğunu anlattı. Evliliği teşvik eden ve çocuk sahibi olmayı destekleyen kapsamlı politikaların vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla muhakkak aile okulları kurulmalıdır. Yeni evlenen gençlere bu okullarda kapsamlı eğitimler verilmeli, program Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmelidir. İki aylık aile eğitimini başarıyla tamamlayan çiftlerin her birine birer cumhuriyet altını muhakkak evlilik hibesi olarak takdim edilmelidir. Evlenecek gençlere devlet tarafından sağlanan faizsiz evlilik kredileri hibe desteğine dönüştürülmeli, destek miktarı günün ekonomik şartlarına göre tekrar gözden geçirilerek arttırılmalıdır. Genç çiftlere ayrıca kira yardımı yapılmalı. Evliliğin önündeki ekonomik engeller kaldırılmalı ve özellikle gençler evlenmeye teşvik edilmelidir."

Demir, nüfus artışını desteklemek amacıyla 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere yönelik teşvik politikalarının da hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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