Aile Hakemliği ve Arabuluculuğu Önerisi

10.03.2026 16:59
Şahzade Demir, aile içi uyuşmazlıklar için hakemlik ve arabuluculuk mekanizmalarının önemini vurguladı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Aileye yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, aile içi uyuşmazlıklarda tarafları uzlaşmaya teşvik edecek aile hakemliği ve arabuluculuğu mekanizmalarının hayata geçirilmesi, hukuk mevzuatımıza bunun kazandırılması çok büyük önem arz etmektedir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'ı hiçbir ahlaki ve insani görüşe uymadan hedef almaya devam ettiğini söyledi.

İran'ın, siyonist rejimi ve ABD'nin bölgedeki üsleri dahil tüm askeri varlığını hedef almasının ve vurduğu darbelerin soykırım çetesini tedirgin ettiğini dile getiren Demir, "siyonist rejimin bundan sonraki hedefinin Türkiye olduğuna" dair siyasi ve askeri çevrelerce senaryoların açıkça dillendirildiğini, bu nedenle provokasyonlara gelinmemesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

HÜDA PAR'lı Demir, emperyalistlere karşı ittifaklar kurulması gerektiğini, bütün İslam ülkelerinin bu hassasiyetle konumunu gözden geçirmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

TBMM'ye 12. Yargı Paketi'nin geleceğine yönelik söylemleri anımsatan Demir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve başlamasının ardından özellikle paket kapsamında kamuoyuna yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Demir, boşanma davalarında tarafların boşanma konusunda anlaşmaları halinde bu hususun arabuluculuk yoluyla sonuçlandırılması, nafaka, tazminat ve velayet gibi taleplerin ise ayrı yargılamalara konu edilmesi yaklaşımının mağduriyetleri azaltacağını belirtti.

Aile içi sorunların neredeyse bütün boyutlarıyla mahkeme süreçlerine bırakılmasının aile kurumunun ciddi şekilde sarsılmasına yol açtığını savunan Demir, şöyle konuştu:

"Aileye yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, aile içi uyuşmazlıklarda tarafları uzlaşmaya teşvik edecek aile hakemliği ve arabuluculuğu mekanizmalarının hayata geçirilmesi, hukuk mevzuatımıza bunun kazandırılması çok büyük önem arz etmektedir. Öte yandan yargı süreçlerinin uzunluğu, geciken adalet sorununu derinleştirmektedir. Hedef süre uygulamalarının, fiilen işler hale getirilmesi, yargılamaların daha hızlı, etkin yürütülmesini sağlayacak düzenlemeler kaçınılmazdır."

Kaynak: AA

