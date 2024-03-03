Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde esnaf ve partililerle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ak Parti Aziziye Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, burada Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu, İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve parti teşkilatı üyeleriyle yaklaşan yerel seçimler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Aziziye'nin kalkınması ve gelişmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Tarıkdaroğlu, Aziziye'ye yapılması planlanan yatırımlar ve projeler hakkında Tavlaşoğlu ve Coşkun'dan bilgi aldı.
Tavlaşoğlu, Tarıkdaroğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Aziziye'ye yapılacak yatırımlar ve projeler için Bakan Yardımcımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aziziye'yi daha da güzel bir ilçe yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Coşkun da Aziziye'nin Ak Parti'nin kalesi olduğunu ve yaklaşan yerel seçimlerde de zafer kazanacaklarını vurguladı. Tarıkdaroğlu ise Aziziye'ye her zaman destek olacaklarını belirterek, "Aziziye'nin kalkınması ve gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu. Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki ziyaretin ardından Tarıkdaroğlu, Aziziye Belediye Başkan Adayı Tavlaşoğlu, İlçe Başkanı Coşkun ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Selçuklu Mahallesi'nde bulunan esnafa ziyarette bulundu. Esnafla sohbet eden Tarıkdaroğlu, sorun ve talepleri dinledi. - ERZURUM
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Aziziye'de Esnaf ve Partililerle Buluştu - Son Dakika
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanarak seyahat etti. Karamollaoğlu, daha önce hizmet olmadığını belirttiği trenle Sivas'a giderken partililer tarafından karşılandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim afişinde, 'Ne karagül ne kırmızıgül, sadece Beyazgül' ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi.
Başkan Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan halka destek olduklarını belirterek, eğitim bursu ve su fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Menderes Dal'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı da yapıldı. Başkan Böcek ve Menderes Dal, hizmetlerini anlattı ve destek istedi. Ayrıca, Korkuteli'de de CHP Belediye Başkan adayı Saniye Caran'ın seçim koordinasyon merkezi açıldı.
Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin ve adayının yarışacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı. Ziyaretlerde Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu kapsamında Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların cezaları ve aranma nedenleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Batı Avrupa'nın olmadığı bir BM Genel Kurulu gibi olduğunu belirtti. Szijjarto, ADF'nin ikili görüşmeler yapma imkanı tanıdığını ve dünyayla buluşmak için tüm dünyayı dolaşmak zorunda kalmadıklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Avrupa dış politikasını olumsuz etkilediğini ve diplomasinin yeniden doğmasına yardımcı olabilecek etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Szijjarto, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin saygı ve güvene dayandığını ve ticaret hacminin rekor seviyelere ulaştığını da belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro için finansman arayışlarında olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, 'Sözümüzdür, Mersin Metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek' dedi. Seçer, tanıtım toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin projeleri anlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan 123 mahallesinde tek kadın muhtar adayı, en büyük mahalleye talip oldu. Çiğdem Özdemir, sokak hayvanları ve kadınlara öncelik verdiği projeleri ile mahalleyi yönetmeye talip.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Büyük bir aşkla, yorulmadan çalışacağız. Hedefimiz; 24 olan belediye sayımızı en az 30'a yükseltmektir' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?