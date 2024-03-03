Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Aziziye\'de Esnaf ve Partililerle Buluştu

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde esnaf ve partililerle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Aziziye Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, burada Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu, İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve parti teşkilatı üyeleriyle yaklaşan yerel seçimler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Aziziye'nin kalkınması ve gelişmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Tarıkdaroğlu, Aziziye'ye yapılması planlanan yatırımlar ve projeler hakkında Tavlaşoğlu ve Coşkun'dan bilgi aldı.

Tavlaşoğlu, Tarıkdaroğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Aziziye'ye yapılacak yatırımlar ve projeler için Bakan Yardımcımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aziziye'yi daha da güzel bir ilçe yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Coşkun da Aziziye'nin Ak Parti'nin kalesi olduğunu ve yaklaşan yerel seçimlerde de zafer kazanacaklarını vurguladı. Tarıkdaroğlu ise Aziziye'ye her zaman destek olacaklarını belirterek, "Aziziye'nin kalkınması ve gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu. Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki ziyaretin ardından Tarıkdaroğlu, Aziziye Belediye Başkan Adayı Tavlaşoğlu, İlçe Başkanı Coşkun ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Selçuklu Mahallesi'nde bulunan esnafa ziyarette bulundu. Esnafla sohbet eden Tarıkdaroğlu, sorun ve talepleri dinledi. - ERZURUM