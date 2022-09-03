Bakan Derya Yanık, katıldığı festivalde vatandaşlara Maraş dondurması ikram etti - Son Dakika
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Bakan Derya Yanık, katıldığı festivalde vatandaşlara Maraş dondurması ikram etti

03.09.2022 15:34
Bakan Derya Yanık, katıldığı festivalde vatandaşlara Maraş dondurması ikram etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti iktidarları süresince Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlardan daha fazlasının hayata geçirildiğine tanıklık ettik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti iktidarları süresince Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlardan daha fazlasının hayata geçirildiğine tanıklık ettik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın Belediyesi ve Akdeniz Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu iş birliğinde Andırın ilçesinde "Ailemizin Çınarları Festivali ve yayla sonu" festivali düzenlendi. Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izlediğimiz yol haritası çok şükür çoğu şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ı da güzel bir noktaya taşıdı ve inşallah sosyal hizmetleri bundan sonra daha da ileriye taşıyacağız ki başlayan ve devam eden bir kısmı bitmiş projelerimizle inşallah bunları da gerçekleştiriyoruz. AK Parti iktidarı olarak 2002'den bugüne temel hedefimiz, her bir vatandaşımıza ulaşmak, kapı kapı dolaşmak ve her bir vatandaşımızla yüz yüze temas etmek oldu. Kalkınmış, refahını artırmış bir Türkiye için çalışmaya kendi evimizden, kendi sokağımızdan başladık. AK Parti iktidarları süresince cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlardan çok daha fazlasını yatırım hamlesiyle hayata geçirdik. Kahramanmaraş da AK Parti döneminin atılımlarından hak ettiği payı alan illerimizin başında geliyor. 2002'den bugüne kadar sosyal hizmetlerde çığır açan değişiklikler yaptık. Bizim sosyal hizmetlerdeki esas farkımız talep odaklı sosyal hizmet mantığından arz odaklı sosyal hizmete geçiştir. Eskiden vatandaş bir hizmeti görmek için, bir ihtiyacını talebini karşılayabilmek için kapı kapı kamu kurumlarını gezerken biz artık vatandaşın kendisine gidiyoruz " dedi.

Konuşmasında Haziran ayında hayatını kaybeden Andırınlı şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i de yad eden Bakan Yanık, "Mevlana İdris Zengin çok eski, çok yakın arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer ailesinden aramızda olanlar varsa onlara da baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet etsin" diye konuştu. Bakan Yanık, festivalde vatandaşlara dondurma ikram etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Derya Yanık, Cumhuriyet, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Derya Yanık, katıldığı festivalde vatandaşlara Maraş dondurması ikram etti - Son Dakika

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