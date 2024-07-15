Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, millet iradesinin zaferidir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, millet iradesinin zaferidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen büyük Türkiye'nin, millet iradesinin zaferi olarak nitelendirdi. Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelerek, 15 Temmuz gecesinde milletin darbe zihniyetine son verdiğini vurguladı. Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının her daim yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

15.07.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 Temmuz gecesi; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir." dedi.

TBMM'de şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen büyük Türkiye'nin, millet iradesinin zaferi olarak nitelendirdi.

Bu zaferi unutulmaz kılan kahramanların ve tüm Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Göktaş, "15 Temmuz gecesi; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir. Aziz milletimiz o gece, büyük bir irade sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bütün Türkiye'nin omuz omuza mücadele ederek zafer kazandığını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"O gecenin karanlığını, göğsünü tanklara, kurşunlara siper eden vatandaşlarımız dağıttı. 252 kardeşimiz bu vatan için, güzel ülkemizin güvenli yarınları için ailelerinden, kendilerinden vazgeçerek şehadet şerbetini içti. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi korumak için büyük fedakarlık gösteren gerçek kahramanlardır. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti, aziz bildiğimiz vatan toprağıdır, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır, geride bıraktıkları kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ediyoruz."

"Tüm şehitlerimizin aileleri, gazilerimizle büyük bir aileyiz"

Gün boyu düzenledikleri çeşitli etkinliklerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini anlatan Göktaş, tüm şehit ailesi ve gazilerin 15 Temmuz'u o gece olduğu gibi yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Göktaş, "Bazı gazilerimiz ve şehit yakınları, 'FETÖ'nün hain darbe girişimini nasıl püskürttüğümüzü, bayrağımızı nasıl savunduğumuzu gençlere anlatmak istiyoruz.' diyorlar. Bunlar bizler için çok değerli, onların hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her fırsatta şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeye devam ettiklerini bildiren Göktaş, "Şehit yakınları, gazilerimiz, 'Sağ olun bizleri unutmadınız' diyorlar. Onları unutmamız mümkün değil. Büyük kahramanlıklar gösterdiler. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık. Bizler tüm şehitlerimizin aileleri, gazilerimizle büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Göktaş, tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, millet iradesinin zaferidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:24 Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 17:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, millet iradesinin zaferidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement