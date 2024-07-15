Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, millet iradesinin zaferidir

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 Temmuz gecesi; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir." dedi.

TBMM'de şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen büyük Türkiye'nin, millet iradesinin zaferi olarak nitelendirdi.

Bu zaferi unutulmaz kılan kahramanların ve tüm Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Göktaş, "15 Temmuz gecesi; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir. Aziz milletimiz o gece, büyük bir irade sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bütün Türkiye'nin omuz omuza mücadele ederek zafer kazandığını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"O gecenin karanlığını, göğsünü tanklara, kurşunlara siper eden vatandaşlarımız dağıttı. 252 kardeşimiz bu vatan için, güzel ülkemizin güvenli yarınları için ailelerinden, kendilerinden vazgeçerek şehadet şerbetini içti. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi korumak için büyük fedakarlık gösteren gerçek kahramanlardır. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti, aziz bildiğimiz vatan toprağıdır, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır, geride bıraktıkları kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ediyoruz."

"Tüm şehitlerimizin aileleri, gazilerimizle büyük bir aileyiz"

Gün boyu düzenledikleri çeşitli etkinliklerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini anlatan Göktaş, tüm şehit ailesi ve gazilerin 15 Temmuz'u o gece olduğu gibi yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Göktaş, "Bazı gazilerimiz ve şehit yakınları, 'FETÖ'nün hain darbe girişimini nasıl püskürttüğümüzü, bayrağımızı nasıl savunduğumuzu gençlere anlatmak istiyoruz.' diyorlar. Bunlar bizler için çok değerli, onların hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her fırsatta şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeye devam ettiklerini bildiren Göktaş, "Şehit yakınları, gazilerimiz, 'Sağ olun bizleri unutmadınız' diyorlar. Onları unutmamız mümkün değil. Büyük kahramanlıklar gösterdiler. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık. Bizler tüm şehitlerimizin aileleri, gazilerimizle büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Göktaş, tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.