Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak hizmetlerini çocukluktan yaşlılığa uzanan bütün bir ömür boyunca vatandaşların yanında olma anlayışıyla şekillendirdiklerini belirterek, "Hayatın her dönemini gözeten, ihtiyaçlar değişse de şefkati ve güveni daima yaşatan hizmetler sunuyoruz." dedi.

Göktaş, Aydın'daki programı kapsamında Aydın Valisi Osman Varol ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Işıklı Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Göktaş, burada Bakanlık bünyesindeki kurumların binalarının toplu açılış törenine katıldı.

Bakan Göktaş, konuşmasında bir çocuğun kendini güvende hissedeceği, bir büyüğün ise huzur bulacağı sıcak birer yuva olacak 4 yeni hizmet merkezinin açılacağını belirterek, aynı zamanda engellilerin hayata daha güçlü katılmasına yeni imkanlar sağlanacağını söyledi.

Göktaş, bu kuruluşların her birinin farklı ihtiyaçlara cevap vereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fakat hepsi şu sözün ifadesi olacak 'Devletimiz, ihtiyaç duyduğu anda her daim vatandaşlarımızın yanında.' Bizim medeniyetimiz, insan ömrünün her çağını ayrı bir emanet, her ferdini eşsiz bir kıymet bilir. Bu emanete sahip çıkmak, hayatın belirli bir anında değil, çocukluktan yaşlılığa uzanan bütün bir ömür boyunca vatandaşlarımızın yanında olmayı gerektirir. Biz de Bakanlık olarak, hizmetlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. Hayatın her dönemini gözeten, ihtiyaçlar değişse de şefkati ve güveni daima yaşatan hizmetler sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalarımızı her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz, daha da nitelikli hale getiriyoruz. Büyük Türkiye ailemizin her bir ferdine ulaşan hizmetlerimizi ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir yatırımımızla şehirlerimizin sosyal hizmet kapasitesini güçlendiriyoruz."

Aydın'daki hizmetler

Bakanlık olarak Aydın'da son 24 yılda 20,4 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduklarını belirten Göktaş, kentte faaliyet gösteren 66 kuruluşla kadınların, çocukların, engellilerin ve büyüklerin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, bu yıl Aydınlılar için toplam 609 milyon lira evde bakım yardımı sağladıklarını kaydederek, Ulusal Vefa Programı'yla da 2 bin 360 yaşlı ve engelli vatandaşın günlük ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.

Buharkent ve Söke'ye de en kısa zamanda bir huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandıracaklarını ifade eden Göktaş, "Bugün hizmete açtığımız dört merkezimizle Aydın'daki hizmet ağımıza yeni halkalar ekliyoruz. 50 kapasiteli Aydın ve 30 kapasiteli Işıklı çocuk evleri sitelerimizle 80 çocuğumuza sevgiyle büyüyecekleri güvenli yuvalar sunuyoruz. Her bir evladımızın gelişimini destekleyerek, yeteneklerini keşfetmelerine ve geleceğe güvenle hazırlanmalarına katkı sağlayacağız. 96 bakım ve 64 huzurevi kapasiteli Aydın Huzurevimizle toplam 160 büyüğümüze hizmet sunacağız. 63 kapasiteli Köşk Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde ise 13-18 yaş grubundaki evlatlarımızı, ihtiyaçlarına uygun bakım ve rehabilitasyon imkanlarıyla buluşturacağız. Evlatlarımızın, daha güçlü hayata katılmalarını sağlarken, ailelerimizin de yol arkadaşı olacağız." diye konuştu.

Vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Binalar yapılır, kapılar açılır. Esas önemli olan, o kapıdan içeri giren her insanın kendini değerli ve emin ellerde hissetmesidir. Bizim için gerçek açılış, bu evlerde yaşayan çocuklarımızın 'Kendimi evimde hissediyorum' diyebilmesidir. Büyüklerimizin yüzünün huzurla gülmesidir. Engelli kardeşimizin ve ailelerinin kendilerini güvende hissetmesidir." dedi.

Aydın Valisi Varol'un da konuşma yaptığı programın sonunda toplu açılış gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Ömer Karakaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu da katıldı.