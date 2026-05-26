Bakan Göktaş'tan bayram ziyaretleri

26.05.2026 13:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarıyla kahvaltı yaptı, huzurevi sakinlerini, şehit ailesini ve üç kuşak bir arada yaşayan bir aileyi ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ilk olarak İhsan Yazman Çocuk Evi'ni ziyaret ederek, devlet himayesindeki kız çocuklarıyla kahvaltıda buluştu.

Çocuklarla tek tek bayramlaşarak onlarla yakından ilgilenen Göktaş, sohbet edip sorularını yanıtladı.

Bayramların birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini vurgulayan Göktaş, "Bayram, sevgiyi ve sofrayı paylaştıkça güzelleşir. Biz de bugün sizlerle aynı sofranın etrafında buluşmak istedik. Sizinle geçirdiğimiz her an bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Bizlere emanet edilen kıymetli çınarlarımızsınız"

Ardından Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Göktaş, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinlerine çiçek hediye eden Göktaş, her biriyle sohbet ederek onlara sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizlerin hayır duasını almak ve bayram sevincini paylaşmak bizim için çok değerli. Sizler geçmişimiz ile geleceğimiz arasındaki en güçlü bağımız, başımızın tacısınız. Bu toplumun hafızası, bizlere emanet edilen kıymetli çınarlarımızsınız. Devlet olarak her an, her ihtiyacınızda yanınızdayız. Rabbim sizlere sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Bayramımız mübarek olsun."

Üç kuşak bir arada yaşayan Yıldız ailesine ziyaret

Bakan Göktaş, bayram programı kapsamında bakanlığın engelli evde bakım yardımı hizmetinden yararlanan Yıldız ailesinin evine misafir oldu. Çocukları ve torunlarıyla birlikte üç kuşak aynı çatıda yaşayan aile sakinleriyle bayramlaşan Göktaş, ailenin taleplerini dinleyerek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Göktaş, bayram ziyaretleri kapsamında 15 Temmuz şehidi Mehmet Kocakaya'nın ailesini de ziyaret etti. Şehidin ailesi ile yakından ilgilenen Bakan Göktaş, ailenin bayramını kutladı. Bakan Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim ederken, çocuklara ise çeşitli bayram hediyeleri verdi. - ANKARA

