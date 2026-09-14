Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kastamonu\'da konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz." dedi.

Kastamonu programları kapsamında ilk olarak Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Göktaş, daha sonra Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinlikleri için AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, 25 yıllık hizmet birikiminden aldığımız güçle, geleceğe dair hedeflerimizi belirlediğimiz bir seferberliktir. 'Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye' diyerek huzur ve güven iklimini kalıcı hale getirme irademizi ortaya koyuyoruz. 81 ilimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, aramızdaki gönül bağını güçlendiriyoruz. Milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimiz bugün Kastamonu'nun 20 ilçesinde vatandaşlarımızla bir araya geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini anlatan Göktaş, "Büyük ve güçlü Türkiye idealimize ilerlerken, küçüklerimizin tebessümünde güç buluyor, büyüklerimizin hayır duasına sırtımızı yaslıyoruz. Şu bir gerçek ki, ayağımız yere sağlam basıyor. İşte bu gayretler, bazen bir eserde, bazen bir hizmette karşılık buluyor. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın gönlünde karşılık buluyor. Her nerede olursa olsun, vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimiz Anadolu insanının mayasıyla, Anadolu'nun suyu ve toprağıyla yoğruldu. Böylelikle, AK Parti'nin hikayesi, Türkiye'mizin hikayesiyle bütünleşti." ifadelerini kullandı.

Bakanlık çalışmalarından bahseden Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz. Büyüklerimizle küçüklerimiz arasındaki asırlık köprüleri koruyoruz. Huzurlu yuvaların devamlılığı için, sosyal devlet anlayışımızı bir şefkat eline dönüştürüyoruz. Kadını milli kalkınma hamlemizin asli unsuru olarak görüyoruz. İstihdamdan karar alma mekanizmalarına, girişimcilikten üretime uzanan bir eksende, her alanda kadının statüsünü güçlendirecek atılımları hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın, değerlerine tutunan, kültürünü koruyan, geleceğin diliyle konuşan gençlere dönüşmesi için gayret ediyoruz. Engelli kardeşlerimiz, hayatın her alanına güçlü bir imza bıraksın diye emek veriyoruz. Aile içi dayanışmayı destekleyen bakım ve destek hizmetlerimizi modern imkanlarla geliştirmeyi sürdürüyoruz."

Şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmaları minnet duygusuyla sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, sosyal politikalarla 86 milyona ulaştıklarını belirtti.

Kastamonu'da yapılan çalışmalardan bahseden Göktaş, şunları dile getirdi:

"Kastamonu'da son 24 yılda, 8,6 milyar liralık yatırım ve destekle şehrimizin sosyal hizmet altyapısını güçlendirdik. Bugün toplam 32 kuruluşumuzla, Kastamonu'daki vatandaşlarımıza güçlü bir hizmet veriyoruz. 4 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 5 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ile çok yönlü hizmetler sunuyoruz. 20 kadın kooperatifi ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz. Sadece 2026'da, 26 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi gerçekleştirdik. Evde Bakım Yardımıyla 3 bin 94 vatandaşımıza sadece bu yıl, 314 milyon lira destek sunduk. Ulusal Vefa Programı ile 1600 yaşlı ve engelli vatandaşımıza destek sağladık. 2025 Aile Yılı vesilesiyle, ailelerimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren hizmetlerimizin etkinliğini artırdık. Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurma sürecindeki gençlerimizin yanında olduk. Kastamonu'da 916 gencimiz bu fondan yararlanmaya hak kazandı. Kastamonu'da 4 bin 118 anneye, 67,1 milyon liralık doğum desteği sağladık. Bugün 2 bin 199 anneye düzenli ödeme gerçekleştiriyoruz."

Kentteki yatırımlar hakkında bilgi veren Göktaş, "Geçtiğimiz yıl, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi hizmete açmıştık. Bugün ise yeni Aile Destek Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Taşköprü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi de inşallah en kısa sürede hizmete sunacağız. Kastamonu Merkez'de, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için Aktif Yaşam Merkezi kuracağız." diye konuştu.

Ailenin önemine değinen Göktaş, "Geleceğimiz ailede şekillenir, çocuklarımız aile içinde güvenle büyür. Bu nedenle aile, sosyal politika anlayışının merkezindedir. Aile ve Nüfus 10 Yılı, medeniyetimizin temel taşı olan aileyi koruyup güçlendireceğimiz kapsamlı bir seferberlik olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve partililer katıldı.