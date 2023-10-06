Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sel felaketinde etkilenen ailelere 5 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sel felaketinde etkilenen ailelere 5 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu

Son Güncelleme: 06.10.2023 19:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na sel felaketinde etkilenen aileler için 5 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili vakfa, 5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

5 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı İstanbul'da sel felaketinden etkilenen ailelere 5 milyon TL kaynak aktardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sel felaketinde etkilenen ailelere 5 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sel felaketinde etkilenen ailelere 5 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu - Son Dakika
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