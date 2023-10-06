Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sel felaketinde etkilenen ailelere 5 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili vakfa, 5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

5 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.