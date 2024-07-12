Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Senegal Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Senegal Devlet Başkanı ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi. Göktaş, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Türkiye'ye davetini aktardı. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarının geliştirileceğine inandığını belirten Göktaş, Faye'ye ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.

12.07.2024 22:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal temaslarını sürdürüyor. Göktaş, resmi ziyaret çerçevesinde bulunduğu başkent Dakar'da Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü. Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Faye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve Türkiye'ye davetini ilettiğini aktardı. Göktaş, "Tarihi dostluğumuzu da göz önünde bulundurarak kazan-kazan ilişkilerimiz çerçevesinde iş birliği alanlarımızı geliştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanarak, Faye'ye ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti. - DAKAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Senegal Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Senegal Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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