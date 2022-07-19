Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

19.07.2022 21:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Azerbaycan Milli Meclisi'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yapan Gafarova, Azerbaycan ile Türkiye arasında karşılıklı ziyaretlerin sadece ülke liderleri düzeyinde değil, aynı zamanda ayrı devlet kurumları arasında da gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Gafarova, bu çerçevede aile, kadın ve sosyal meselelerden sorumlu Bakan Yanık'ın Azerbaycan ziyaretinin iki ülkenin ilgili kurumuyla ilişkilerin derinleştirilmesi, işbirliğinin daha da genişletilmesinin ve devletlerarası ilişkilerin güçlenmesi yönünde katkılar sağlayacağını belirtti. Milli Meclis'te yasama alanında aile, kadın ve çocuk konularının her zaman ilgi odağında olduğunu kaydeden Gafarova, mecliste bu alanla ilgili birçok yeni kanun kabul edildiğini ve mevcut kanunlarda çağdaş gerçeklere uygun değişiklikler yapıldığını söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YAKIN İLİŞKİ

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin dünyada bir örneğinin daha olmadığını ifade eden Bakan Yanık, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin her geçen gün güçlendiğine ve genişlediğine dikkat çekti. Bakan Yanık, her iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki dostluk ilişkilerinin, devletlerarası ilişkilerin gelişmesine olumlu katkıları olduğunu sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Azerbaycan'ın ilgili devlet kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu da ifade eden Bakan Yanık, bir dizi başarılı projeyi hayata geçirdiklerini ve gelecekte de bu işbirliğini derinleştirmeyi planlıklarını kaydetti. Görüşmede karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alış verişinde bulunuldu.

(Kamil Nadirli/İHA)

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika

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