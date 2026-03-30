Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Çocuklara yönelik istismar ve ihmal karşısında sıfır toleransla hareket etmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz"

30.03.2026 19:25
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 yaşındaki T.T.'nin hayatını kaybetmesine neden olan taciz olayı ile ilgili olarak sıfır tolerans politikalarını vurgulayarak sürecin dikkatle takip edileceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP'li eski Görele Belediye Başkanının tacizde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki T.T.'nin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun Görele'de hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin süreç Bakanlığımız tarafından başından itibaren yakından takip edilmektedir. Söz konusu olayda cinsel tacize maruz kaldığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
