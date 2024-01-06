Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı\'na yeni bakan yardımcısı atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na yeni bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat atandı. Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA