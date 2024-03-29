Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Tekirdağ\'da sokak iftarına katıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sokak iftarına katıldı.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çerkezköy'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesinde düzenlenen 7 bin kişilik iftar programında katıldı. Burada Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sokak iftarına katılan Bakan Göktaş, iftara katılan vatandaşlar ile tek tek sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
İftar öncesi bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ gelini olarak kapısının herkese açık olduğunu ifade etti. Göktaş açıklamasında, "Birlik, beraberlik huzur ve refah içerisinde kalkınıyoruz, bu şehir hepimizin şehri. Bende bu şehrin gelini olarak elimden geldiğince sık Tekirdağ'a geliyorum. İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz, iyileşmesi ve yeni yatırımlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben öncelikle bu güzel birlik beraberlik için her birinize teşekkür ediyorum. Pazar günü önemli bir demokrasi sonucumuz olacak. İnşallah rabbim ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın. El birliği ile inşallah hayırla sonuçlansın. Tekirdağ için en hayırlısı olsun, bizim her zaman Tekirdağ'ın gelini olarak kapımız Ankara'da sizlere açık. Şehrimizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz ben herkese bu duygu ve düşüncelerle teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise tüm davetlilere seslenerek 'Hoş geldiniz' dedi.
Program Kur'an tilaveti ile devam ederken, ezanın okunması ile iftara katılan 7 bin vatandaş iftarını hep birlikte açtı. - TEKİRDAĞ
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Kalaycı, vatandaşlarla bir araya gelerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca muhalefeti eleştiren Kalaycı, CHP'nin PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girdiğini söyledi ve vatandaşlardan AK Parti ve MHP adaylarına destek istedi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
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