AK Parti 1 Mayıs\'ta işçileri unutmadı

01.05.2026 18:29  Güncelleme: 18:31
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Elazığ İl Başkanlığı sanayi sitesindeki işçilerle bir araya geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yoğun bir program gerçekleştirildi. Gün boyunca sahada olarak emekçilerle bir araya gelen AK Parti heyeti, işçileri bu özel günlerinde unutmadı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve il yönetimi, gün boyu süren program kapsamında sanayi esnafına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, sanayi esnafının talep ve önerileri dinlenirken, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Heyet, üretimin ve emeğin önemine vurgu yaparak çalışanlara destek mesajı verdi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, emeğin ve alın terinin toplumun en kıymetli değeri olduğunu vurgulayarak, "Üreten, çalışan ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sanayimizde, atölyelerimizde ve sahada alın teri döken her bir kardeşimiz, güçlü Türkiye'nin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak emekçilerimizle her zaman bir arada olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da değerlendirmesinde, emeğin şehirlerin gelişimindeki en temel unsur olduğunun altını çizerek, "Alın teriyle üreten, şehrimizin büyümesine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Elazığ Belediyesi olarak istihdamı artıran, üretimi destekleyen ve çalışma hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha güçlü bir Elazığ için emekçilerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı müdahale anı kamerada Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı; müdahale anı kamerada
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

19:06
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
18:20
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
