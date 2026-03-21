AK Parti 14 Partiyle Bayramlaştı

AK PARTİ, 14 PARTİYLE BAYRAMLAŞTI

AK Parti heyeti; Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi'yle de bayramlaştı. AK Parti toplam 14 parti ile bayramlaşırken, DEVA ve Gelecek Partileri, ilk kez AK Parti'ye bayramlaşma ziyaretinde bulundu. DEVA Partisi'nin ziyaret heyetine Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan başkanlık ederken, heyette Genel Başkan Yardımcısı Yakup Engin ve Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan yer aldı. Gelecek Partisi'nin ziyaret heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ömer İnal başkanlık etti. Heyette ise Genel Başkan Yardımcısı Engin Keskinel ve Parti Yönetim Kurulu üyesi Reyhan Açıkgöz Kalaycıoğlu yer aldı.