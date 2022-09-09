AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor - Son Dakika
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AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor

09.09.2022 14:20

Türkiye'nin en çok oy alan partisi AK Parti, 2023 seçimlerine çok kısa bir süre kala seçim çalışmalarını hız verdi. Seçimlerde ezici bir başarı elde etmek isteyen parti kurmayları, seçim şarkısına bile büyük titizlikle çalışıyor. Gelen son iddiaya göre AK Parti'nin şarkısı, oy potansiyelleri nedeniyle seçimleri etkileyebilecek güçte olan genç kuşak için yazılacak. İşte detaylar...

2023 seçimlerine 10 aydan bile daha kısa bir süre kalmasının ardından özellike iktidar cephesinde büyük bir hazırlık başladı. Ocak ayında dar gelirlilere yönelik önemli adımlar atması beklenen iktidar, seçim kampanyası ayağını da ihmal etmiyor. Hatta AK Parti'nin seçim şarkısı üzerinde bile titizlikle çalıştığı ve şarkıyla özellikle z kuşağına hitap edileceği belirtildi.

ESKİ BEYANNAMELER İNCELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK'yı toplayıp seçim beyannamesi hazırlıklarına başlanması talimatı vermişti. Daha sonra yapılan çalışmalarda öncelikli olarak AK Parti'nin eski seçim beyannameleri, buralarda verilen vaatler ve ne kadarının yerine getirildiğine bakıldı.

"NE DEDİYSEK O" SLOGANI ÖNE ÇIKARILACAK

Beyannamelerdeki vaatlerin yüzde 80'inin yapıldığı, geri kalan kısmının ise yapımına devam edildiği görüldü. Bu nedenle seçim sürecinde ve beyannamede "ne dediysek o" sloganının da öne çıkartılması görüşü ağırlık kazandı.

TÜM KESİMLERİN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNULACAK

Yapılan toplantılarda, beyannamede yer alacak seçim vaatlerinin genel çerçevesi çizildi. AK Parti, 2023 seçimlerinde, ülkenin çehresini değiştiren büyük projeler yanında toplumun tüm kesimlerinin günlük hayatına dokunan, mevcut sorunlarını çözen, onlara gelecek güvencesi veren dil, üslup ve sloganlar üzerinde duruyor.

GENÇLERE YÖNELİK ŞARKILAR ÖN PLANDA OLACAK

Seçim şarkılarının seçimine de büyük önem verilecek. Bunun için özel komisyon kurulacak. Bu iki konuda bir yerde seçimin kaderini belirleyecek genç seçmene dönük mesajlar yer alacak. Özellikle seçim şarkıları daha çok gençlere hitap edecek şekilde düzenlenecek.

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Son Dakika Politika AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor - Son Dakika
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