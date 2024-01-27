AK Parti, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 1. sırada yer alacak
AK Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde pusulanın 1'inci sırasında yer alacak. Parti, seçimlere güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor ve seçmenlerin desteğini kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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27.01.2024 15:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 1. sırada yer alacak - Son Dakika