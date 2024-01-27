YSK AK Parti Temsilcisi: Oy pusulasındaki sıranın önemi yok, vatandaşın gönlündeki sıra daha önemli

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Temsilcisi Recep Özel, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerindeki pusula sırasına ilişkin, "AK Parti olarak biz 1'inci sırayı çektik. Tabii, oy pusulasındaki birinci sıranın önemi seçmenin kolayca bulması anlamında bir önem olabilir ama en önemlisi vatandaşın gönlünde, kalbinde birinci sıra olabilmek" dedi.

YSK AK Parti Temsilcisi Özel, seçime katılacak siyasi partilerin ve belediye başkan adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için parti temsilcilerinin katılımıyla YSK Başkanlığında çekilen kura sonrası açıklamalarda bulundu. Seçim takvimine göre bir aşamayı daha geride bıraktıklarını ifade eden Özel, "35 siyasi partinin katılacağı seçimlerde oy pusulasındaki kura işlemi gerçekleştirildi. AK Parti olarak biz 1'inci sırayı çektik. Tabi, oy pusulasındaki birinci sıranın önemi seçmenin kolayca bulması anlamında bir önem olabilir ama en önemlisi vatandaşın gönlünde, kalbinde birinci sıra olabilmek. Biz orada da olduğumuza inanıyoruz. İnşallah bunu oy pusulalarına da yansıtırsak, güzel bir neticeyle sonuçlandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Pusulada yeri değişmeyen birinci ve son sıradaki partiler olacak"

Bütün siyasi partilerin her seçim çevresinde seçime katılıp katılmayacaklarını bilemeyeceklerini dile getiren Özel, "Bu sıralama sağdan sola doğru değişecek. Burada sadece değişmeyen birinci ve son sıradaki partiler olacak. Onun arasındaki bütün oy pusulasındaki sıralamalar değişebilir. Bu kuranın hayırlı olmasını diliyorum. Memleketin, milletimizin 31 Mart'ta seçimlerin hayırlı bir sonuçla sonuçlanmasını bekliyoruz, istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu sıranın önemi yok, vatandaşın gönlündeki sıra çok daha önemli"

Özel, şöyle devam etti:

"Genel seçimlerde kurayı Cumhur İttifakı adına Fethi Bey çekmişti. Onunla, bu tekerrür etti. Bilemiyoruz, herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde sıramız gelince çektik ve 1 çıktı. Tabii ki birinci sırada olmak güzel bir şey. Her zaman için AK Parti birinci sırada. Burada oy pusulasında da birinci sırada olmak bizim için önemli. Daha önemlisi de vatandaşın gönlünde, kalbinde sandığın başına gittiği zaman sizin ambleminizin altına oy vermesi. Bu sıranın önemi yok, vatandaşın gönlündeki sıra çok daha önemli." - ANKARA