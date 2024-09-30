AK Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. Oğlunun adının bir adli soruşturmada geçtiğini belirten Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Zenbilci, resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir.
Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin istifa kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken tecrübeli siyasetçinin dakikalar sonra X hesabını kapatması ise dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti - Son Dakika
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