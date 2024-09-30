AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının bir adli soruşturmada geçmesini gerekçe göstererek partisinden istifa etti. X hesabından yaptığı açıklamada "Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanan Zenbilci'nin dakikalar içinde hesabını kapatması ise dikkat çekti.

30.09.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. Oğlunun adının bir adli soruşturmada geçtiğini belirten Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zenbilci, resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

"MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI EN BÜYÜK BEKLENTİM"

Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir.

"DAVA ARKADAŞLARIMIZA ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

X HESABINI KAPATMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin istifa kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken tecrübeli siyasetçinin dakikalar sonra X hesabını kapatması ise dikkat çekti.

Ahmet Zenbilci, Milletvekili, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Selami Karagülle:
    CHP NİN KAÇAKÇI MİLLETVEKİLİ NİN DE İSTİFASINI BEKLİYORUZ 104 76 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    adamdaki gurura bak chp kaçakçı milletvekiliyle gurur duyuyor 90 75 Yanıtla
  • yunusemre çelik:
    Milletvekilliğinden istifa etsende inandırıcı olsa 126 30 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    ÖRNEK BİR DAVRANIŞ 112 33 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Partiden istifa edeceginize milletvekilliginden istifa edin daha anlamli olur 108 14 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    adı sorusturmaya karışan bütün milletvekillerinden beklentimiz bu doğrultuda dir 107 5 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Peki partiden neden istifa ediyorsun milletvekilliğinden Parti'nin zarar görmesini düşünenler partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi itibarından daha mı yüksek bunu bir düşünün 85 10 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Bu halkın itibarinin temsil makamı Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti itibari değil TBMM sinin itibari önemli olan bunu bildiğiniz an bu ülke Yücelecek 42 1 Yanıtla
  • Taner:
    Özgür Özel istifasını istedi zaten. İstifa etmezse partiden ihraç edilir. Parti gözetmeksizin adı birşeye bulaşan bütün milletvekillerinin istifa etmesi gerekir. Partiden değil milletvekkilliklerinden istifa etmeliler. 35 5 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    umarım diğerleri ede örnek olur.. 20 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement