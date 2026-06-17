AK Parti Adana Milletvekili Karamık'tan finansal okuryazarlık vurgusu - Son Dakika
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AK Parti Adana Milletvekili Karamık'tan finansal okuryazarlık vurgusu

AK Parti Adana Milletvekili Karamık\'tan finansal okuryazarlık vurgusu
17.06.2026 21:17
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TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Karamık, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nün toplumda finansal bilinç ve ekonomik güvenliğin artırılması açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak finansal okuryazarlığın önemine dikkat çeken Karamık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü programının, konunun ülke açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu ifade etti.

Finansal okuryazarlığın gelir, gider, borç, tasarruf ve risk yönetimini doğru değerlendirebilme becerisi olduğunu vurgulayan Karamık, bu eğitimin çocukluk çağından itibaren verilmesi gerektiğini söyledi. Kadınların ve küçük işletme sahiplerinin maliyet hesabı, fiyatlandırma, nakit akışı ve borçlanma şartları konusunda bilgi sahibi olmasının ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını kaydeden Karamık, dijital platformlarda hızlı karar almaya yönlendirilen gençlerin de finansal bilinçle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Finansal okuryazarlığın bireylere acele etmeden düşünme, bilgi kaynaklarını sorgulama ve risk ile vaat arasındaki farkı görebilme yetisi kazandırdığını ifade eden Karamık, bu yönüyle finansal bilginin dijital güvenliğin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını memnuniyet verici bulduğunu belirten Karamık, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda hayata geçirilen Finansal Okuryazarlık Platformu'nun vatandaşların temel finansal bilgilere erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

22 Mayıs'ta düzenlenen programın kurumlar arası iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu ifade eden Karamık, katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile SPK yönetimi ve kurumsal iletişim ekibine teşekkür etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu'nun çalışmalarına da değinen Karamık, komisyonun vatandaşların finansal risklere karşı korunması ve toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 22 Mayıs'ın SPK koordinasyonunda "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanmasına karar verildiğini hatırlatan Karamık, "Hedefimiz her vatandaşımızı bir finans uzmanı yapmak değil, kendi parasını, emeğini ve riskini daha doğru değerlendirebilmesini sağlamaktır" dedi.

OECD koordinasyonunda birçok ülkede vatandaşların finansal risklere karşı daha bilinçli hale gelmesi amacıyla çeşitli programların uygulandığını belirten Karamık, finansal farkındalığın küresel ölçekte ortak bir öncelik haline geldiğini ifade etti. Karamık, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nün Türkiye'de daha bilinçli, daha güvenli ve daha sağlam bir ekonomik kültürün gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Adana Milletvekili Karamık'tan finansal okuryazarlık vurgusu - Son Dakika

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