AK Parti adayı Bilden: "Az hasarlı konutları ücretsiz dönüştüreceğiz"
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde konutları zarar gördüğü için konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Bilden, devletin Diyarbakır'da 20 bin konut inşa ettiğini söyledi.
"Sorunları köklü çözmemiz lazım"
Orta hasarlı ve az hasarlı konutlarla ilgili bir çalışmanın yapılması gerektiğine dikkat çeken Bilden şöyle konuştu:
"6 Şubat depreminde konutları zarar gören hemşerilerimizi ziyarete geldik, tabi çok güzel konteyner bir kent kurulmuş, asfalt, okulu, camisi ve sosyal tesisleri, çok sevindim. Tabi bu hemşerilerimizin sorunlarını köklü çözmemiz lazım, yaklaşık 20 bin konutu zaten devletimiz ilk günden beri inşa etti, şimdiye kadar da 5 bin civarında anahtar teslimi yapıldı, diğerleri de peyderpey biten konutları teslim ediliyor. Tabi burada orta hasarlı ve az hasarlı konutlarla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor" dedi.
"Hiç bir ücret almadan 104 bin konutu dönüştüreceğiz"
Az hasarlı konutlara belediye olarak kökten çözüm getireceklerini aktaran Halis Bilden, 104 bin konutu dönüştüreceklerini, az hasarlı konutların da bunun içerisinde olduğunu belirtti. 104 bin konutu hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini söyleyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilden, "Orta hasarlı konutlarla ilgili de AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bir çalışma yapıyor, sanırım Nisan ayında kuraya tabi olacaklar, az hasarlıları da bizim başkanlığımız döneminde mutlaka hemşerilerimize biz bir çözüm bulacağız çünkü belediye çözüm yeridir, biz zaten 104 bin konutu dönüştüreceğiz, onları da bu 104 bin konutun içerisinde biz bu hemşerilerimizin sorunlarını kökten çözmüş olacağız. Bu 104 bin konutu da biz hiçbir ücret almadan tüm masrafları belediyeden olmak kaydıyla inşa edeceğiz, içinde sosyal tesisi, camisi, yolu vesaire hepsi de olacak şekilde, dolayısıyla bir kökten çözüm olmuş olacak inşallah" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › AK Parti adayı Bilden: 'Az hasarlı konutları ücretsiz dönüştüreceğiz' - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?