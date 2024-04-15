AK Parti Adayı Kerim Şahin Gökler Beldesinde Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Adayı Kerim Şahin Gökler Beldesinde Başkanlık Koltuğuna Oturdu

AK Parti Adayı Kerim Şahin Gökler Beldesinde Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesinde 31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılan AK Parti Adayı Kerim Şahin mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Devir teslim töreninde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Gökler Beldesi halkına teşekkür ederek, hizmetlere en kısa zamanda başlayacaklarını ve Gökler Beldesini parlayan bir yıldız haline getireceklerini söyledi.

15.04.2024 11:26  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesinde 31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılan AK Parti Adayı Kerim Şahin mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

AK Parti'nin Kütahya genelinde kazandığı 2 ilçe 7 beldeden birisi olan Gökler Beldesinde devir teslim töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Belediye Başkanı Kerim Şahin, eski Belediye Başkanı Yüksel arık ve belde halkı katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz belde halkına teşekkür ederek, "Gökler Beldemiz AK Parti belediyeciliği ile tanışacak. Yüksel Başkanımıza bugüne kadar Gökler Beldesi için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı ve bizler bayrağı daha da ileri taşıyacağız. Büyük bir sorumluluğu devraldık. Bizlere güvenip bu sorumluluğu veren tüm Gökler Beldesi halkına teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize en kısa zamanda başlayarak, gönül belediyeciliğini gerçek belediyeciliği uygulamaya devam edecek; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Gökler Beldemizi parlayan bir yıldız haline getireceğiz" dedi.

Konuşma sonrası dualar eşliğinde devir teslim gerçekleşti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Osman Yılmaz, Kerim Şahin, AK Parti, Kütahya, Gediz, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Adayı Kerim Şahin Gökler Beldesinde Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'
    04:04 İran ve İsrail Arasındaki İlişkiler: Geçmişten Günümüze 'Örtülü Savaş'

    İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.

  • Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga
    00:41 Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga

    Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:32:07. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Adayı Kerim Şahin Gökler Beldesinde Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement