AK Parti Adayı Kerim Şahin Gökler Beldesinde Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesinde 31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılan AK Parti Adayı Kerim Şahin mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

AK Parti'nin Kütahya genelinde kazandığı 2 ilçe 7 beldeden birisi olan Gökler Beldesinde devir teslim töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Belediye Başkanı Kerim Şahin, eski Belediye Başkanı Yüksel arık ve belde halkı katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz belde halkına teşekkür ederek, "Gökler Beldemiz AK Parti belediyeciliği ile tanışacak. Yüksel Başkanımıza bugüne kadar Gökler Beldesi için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı ve bizler bayrağı daha da ileri taşıyacağız. Büyük bir sorumluluğu devraldık. Bizlere güvenip bu sorumluluğu veren tüm Gökler Beldesi halkına teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize en kısa zamanda başlayarak, gönül belediyeciliğini gerçek belediyeciliği uygulamaya devam edecek; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Gökler Beldemizi parlayan bir yıldız haline getireceğiz" dedi.

Konuşma sonrası dualar eşliğinde devir teslim gerçekleşti. - KÜTAHYA