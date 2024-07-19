AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 8 Bin 158 Depremzedeye Daire Anahtarlarını Teslim Ettiklerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 8 Bin 158 Depremzedeye Daire Anahtarlarını Teslim Ettiklerini Açıkladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucunda zarar gören Adıyaman'daki depremzedelere 8 bin 158 dairenin anahtarını teslim ettiklerini açıkladı. Alkayış, depremin etkileriyle ilgili bilgiler verirken, depremzedelere yapılan yardımları ve hizmetleri de paylaştı.

19.07.2024 16:39
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 8 bin 158 depremzede vatandaşa dairelerinin anahtarlarını teslim ettiklerini bildirdi.

Alkayış, Meclis'teki basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere değinerek depremin 11 ili etkilediğini, sadece seçim bölgesi Adıyaman'da 115 bin 67 binadan 33 bin 112'sinin, 269 bin 116 bağımsız bölümden de 63 bin 844 yapının zarar gördüğünü aktardı.

Alkayış, orta hasarlı binalarla birlikte şehrin yaklaşık yüzde 32'sinin tahrip olduğunu belirtti.

Deprem sonrası Adıyaman'a yapılan hizmetleri anlatan Alkayış, "İlimizde 127 bin 101 afetzedeye 1 milyar 277 milyon lira hane yardımı, 7 bin 146 aileye 714 milyon 599 bin lira vefat yardımı, 887 milyon 625 lira da taşınma yardımı ulaştırıldı. Yaklaşık 2 milyar 71 milyon lira kira, 6 milyar 663 milyon 382 bin lira da nakdi yardım yapıldı. Deprem anından şu ana kadar 17 bin 800 kardeşimiz 15 ay boyunca Adıyaman'da iş sahibi oldu." diye konuştu.

Deprem gecesi en büyük zenginliğin bir çadıra sahip olmak olduğuna dikkati çeken Alkayış, vatandaşlara çadır ulaştırmak için de yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Depremin sadece maddi değil, psikolojik olarak da yıkımlara neden olduğuna işaret eden Alkayış,100 bin vatandaşa psikolojik destek verildiğini belirtti.

Bölgede 57 noktada kurulan konteyner kentlerle vatandaşlara en iyi hizmete vermeye çalıştıklarını aktaran Alkayış, yapımı tamamlanan ve devam eden kalıcı konutlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Alkayış, "Adıyaman'da 43 bin 871 insanımız hak sahibi oldu. Şehir merkezinde 29 bin 468, köylerde ise 8 bin 930, toplam 38 bin 398 kalıcı konutun inşaatı devam ediyor. İnşaatı tamamlanan ve kurası çekilerek anahtarı teslim edilen 8 bin 158 vatandaşımıza dairelerin anahtarlarını teslim ettik. Adıyamanlı hak sahipleri kardeşlerimizin çoluk çocuğuyla başını sokabileceği, komşusuyla aynı ortamı paylaşacağı kalıcı konutlarımızı inşallah kendilerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 8 Bin 158 Depremzedeye Daire Anahtarlarını Teslim Ettiklerini Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 8 Bin 158 Depremzedeye Daire Anahtarlarını Teslim Ettiklerini Açıkladı - Son Dakika
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