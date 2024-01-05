AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Örenli Mahallesinde Kalıcı Konut Alanını Gezdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Örenli Mahallesinde yapımı süren kalıcı konut alanını gezdi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberinde teşkilat mensuplarıyla birlikte Örenli Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan 3 bin 34 adet konutun bulunduğu alanı inceledi. Burada açıklama yapan, "Örenli Mahallesinde yapımı süren kalıcı deprem konutlarının alanını geziyoruz. Örenli Mahallesindeki kalıcı konutları 3 bin 34 konuttan oluşuyor, 4 etap halinde yürüyor. Yaklaşık 500 konutun ince işçiliği de dahil son şamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planlamasıyla uygun zamanda konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Diğer etaplarla ilgili kaba inşaat, taşıyıcı kolonları tamamlandı. Bu işin planlamasından, bu hale gelmesine kadar inanılmaz bir çaba, sağduyu var. Cumhurbaşkanımızın himayesinde tüm yetkililer, depremzedelerin konutlara yerleşmesi için çalışmalar yürütüldü. Bu kadar güzel yapılarak hemşerilerimizi ulaştıracağız. Alt yapısından üstü yapısına kadar her şey düşünülmüş. İnşallah hemşerilerimizin mutlu olacağı mekanlar inşa ediliyor" dedi. - ADIYAMAN