AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay Kentsel Dönüşüm Vaadini Açıkladı

Politika

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kentsel dönüşüm vaadinin arkasında olduğunu ve bu konuda da kentsel dönüşüm için belediye başkan yardımcılığı birimi kuracağını kaydetti.

Uluçay konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında kentsel dönüşümün elzem olduğunu ve bir an önce bunun hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Uluçay, konunun birileri tarafından açılan davalar ile

siyasi malzeme haline dönüştürülmeye çalıştığını ve olası bir depreme de yakalanma riskinin sürecin uzaması ile daha da arttığını kaydetti. Uluçay açıklamasında "Bu konu çok elzem bir konudur. Biz bundan dolayı Allah nasip eder de kazanırsak belediye başkanlığı dönemimde kentsel dönüşüm ile ilgili bir başkan yardımcılığı birimi oluşturacağım ve sadece bu birimde kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılacak. Kişilerin hakları, talepleri, mahallelerde yapılacak çalışmalar ve bu konunun tamamını ele alacak bir birim olacak. Bu konuda da çok hassas bir çalışmayla kimse hak kaybına uğramadan memnuniyetle herkesin kazandığı bir sonuç ortaya çıkacak. İnşallah Allah nasip eder de milletimizin teveccühü ile belediye başkanı olursak ilk işimiz kentsel dönüşüm ile ilgili bir belediye başkan yardımcılığı birimi oluşturup bismillah diyeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR