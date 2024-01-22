AK Parti Alaplı İlçe Başkanı: Alaplı\'yı şantiye alanına çevirdik

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Av. Altan Güngör, Ak Parti hükümetinin Alaplı ilçesini devlet, yatırımlarının eş zamanlı olarak yürütülmesiyle birlikte ilçeyi, şantiyeye çevirdiğini belirtti.

Zonguldak'ın Alaplı şehir içinde devam eden hastane inşaatı, Ahmet Zeki Atalay İlkokulu İnşaatı, Alaplı Emniyet Müdürlüğü Binası İnşaatı ve Alaplı Kültür Merkezi Zemin Etütü ve Proje Çalışma alanına ziyaret gerçekleştirdiği bölge milletvekilleri ile beraber Belediye Başkan aday adayları bir araya geldiği gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ak Parti İlçe Başkanı Av.Altan Güngör yaptığı açıklamada, "Eğer bugün 'Alaplı'yı Şantiye Alanına Çevirdik' deme hakkına sahip biri varsa onunda AK Parti, Bölge Milletvekillerimizle ilçe merkezlerinde ve köylerde ile ilgili sorunları yerinde tespit ederek güzel bir çalışma yaptık. Alaplı Devlet Hastane ile ilgili söylenenler vardı, Ahmet Zeki Atalay İlkokulu İnşaatı ile ilgili söylentiler vardı. Vizyon projeleri arasında yer alan Alaplı Kültür Merkezi yapacağımız ilgili söylentiler vardı. Bunları insanlara yanlış bir şekilde aktardılar, insanların kafasını bulandırdılar. Ama bugün gelin görün ki elhamdülillah bugün Alaplı Devlet Hastanesi ve Alaplı Emniyet Müdürlüğü binası çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerlemekte yine Ahmet Zeki Atalay İlkokulu ilerlemekte. Eğer bugün 'Alaplı'yı Şantiye Alanına Çevirdik' deme hakkına sahip biri varsa o da AK Partidir, Bölge Milletvekillerimiz her hafta yerinde inceleme yapmak için Alaplı'dalar. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Görüyorsunuz, Alaplı'daki her yeri Hükümetimiz şantiyeye çevirmiş durumda" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK