AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, işçi çıkarmayacaklarını söyledi

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, "Görevini yapan tüm işçi kardeşlerimizin, belediye personelimizin başımızın üstünde yeri var. Biz bir işçi bile çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında Amasya kamuoyunda asılsız algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Mehmet Uyanık, "AK Parti gelirse Amasya Belediyesi'nde yeni dönemde alınan işçilerin tamamı tazminatları verilerek çıkarılacakmış diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Söz veriyorum. Kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Görevinin başında olan, görevini yapan tüm işçi kardeşlerimizin, belediye personelimizin başımızın üstünde yeri var. Biz bir işçi bile çıkarmayacağız. Ben dört dönem Ziyaret Belediyesi'ni yönettim. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" diye konuştu.

Kamuoyu araştırması yaptırıyoruz"

AK Parti olarak planladıkları projelerle yönetmeye hazır oldukları Amasya halkının karşısına çıkacaklarını vurgulayan Başkan Adayı Uyanık, "İlimizde bir kamuoyu araştırması yaptırıyoruz. Bizler Amasya'nın ihtiyaçlarını, taleplerini biliyoruz. Gözümüzden kaçabilen olabilir düşüncesiyle halkın, seçmenin Amasya Belediyesi'nden beklentileri, talepleri konusunda araştırma yaptıracağız. Anket sonuçlarına göre projelerimizi harmanlayıp paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"En az 3 bin toplu konut yapacağız"

Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem vereceklerini vurgulayan Uyanık, "TOKİ Başkanlığı ile görüştük. Beş yıl içerisinde Amasya'mızda en az 3 bin toplu konut yapacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık da katıldı. - AMASYA