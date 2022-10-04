AK Parti'li Karahocagil: "Aile Destek Programı güzide bir hizmet"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Aile Destek Programı'nı "güzide bir hizmet" olarak nitelendirerek, devletin, bu programla kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ettiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Programla, devletin, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ettiğini belirten Karahocagil, Aile Destek Programı'yla yılda 4 milyon hane için 15 milyar lira destek verilmesinin planlandığını bildirdi.

Karahocagil, "Belirlenen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 450 ila 600 lira arasında değişen tutarda desteklemede bulunulmaktadır. Vatandaşlar, başvuruları e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceği gibi ikametgah adresinin bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek de yapabilecektir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine sunulacak bu güzide hizmetin sosyal yardım yararlanıcılarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.