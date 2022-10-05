AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefetin sosyal devlet anlayışı bilinmiyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefetin sosyal devlet anlayışı bilinmiyor"

05.10.2022 14:22
AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefetin sosyal devlet anlayışı bilinmiyor"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefetin sosyal devlet anlayışının kimse tarafından bilinmediğini söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefetin sosyal devlet anlayışının kimse tarafından bilinmediğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Amasya'da yaptığı çalışmalar ve desteklemeler hakkında bilgi verdi.

2011'de 368 çocuğa 492 bin TL harcanırken, 2021'de 817 çocuğa 11 milyon 415 bin TL harcandığını ifade eden Karahocagil, "Yani çocuk artışı iki kattan biraz fazlayken, harcanan miktar tam 10 kat artmıştır. Ağustos 2022'ye kadar 850 çocuk için harcanan bedel 11 milyon 524 bin TL olmuştur." diye konuştu.

AK Parti hükümetinin laf değil iş, yalan değil hizmet ürettiğinin altını çizen Karahocagil, "Muhalefetin tüm konularda olduğu gibi sosyal devlet anlayışını kimse bilmiyor. Yalan konuşmaktan, iftira atmaktan, dezenformasyondan kendi anlayışlarını, vaatlerini anlatmaya fırsat bulamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Muhalefetin sosyal devlet anlayışı bilinmiyor' - Son Dakika

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