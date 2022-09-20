AK Parti'li Karahocagil: "Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Karahocagil: "Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi"

20.09.2022 14:16
AK Parti'li Karahocagil: "Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Son dönemde çokça artan adına 'şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Son dönemde çokça artan adına 'şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendi dalında hayranlık uyandıracak, göz kamaştıracak bir eser ortaya koyan kişilere "sanatçı" dendiğini söyledi.

Mustafa Levent Karahocagil, "Son dönemde çokça artan, adına "şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu bile diyemeyeceğim zavallılar türedi. Sapık ve sapkın halleri, davranışları, konuşmaları ve paylaşımları ile gündemi meşgul ediyorlar. Bu kişilerin amaçları sanat icra etmek değil." dedi.

Sanatlarıyla gündemde kalamayınca, toplumda karşılık bulamayınca, çareyi dolaylı ve doğrudan milletin değerlerine, gelenek göreneklerine saldırmakta bulduklarını kaydeden Karahocagil, "Sapkınlıklarını yaymak adına da gösterilerinde LGBT bayrağı açıyor ve normalleştirme, meşrulaştırma adına propaganda yapıyorlar." diye konuştu.

Karahocagil, aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunlara karşı çalışmalar yapması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulundu.

Belediyelere de seslenen Karahocagil, "Tüm belediyelerimizden ricam, kurum ve kuruluşlarımızı aşağılayan, ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan, toplum düzenini ve ahlakını bozan bu azgınların konser almalarına fırsat vermemeleri." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Akın Dündar: Sizinde işiniz memleketin sorunlarına çözüm üretmek, ekmek 5 tl olmuşken sanatçının şarkıcının lgbt'nin ne yaptığı bu kadar niye zorunuza gidiyor ?? Vatandaşın ekmeği 5 TL'ye alması zorunuza gitsin ülke yönetmeye çalıştığınızın farkına varın artık. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Afiş Tepkisi: 'Yüreğin Varsa Yaz Altına Ak Parti İl Başkanlığı...' Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Afiş Tepkisi: 'Yüreğin Varsa Yaz Altına Ak Parti İl Başkanlığı...' AK Parti'li Usta, Mardin'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması AK Parti'li Usta, Mardin'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması AK PARTİLİ KEŞİR: KALKINMA HEDEFİ ASLA KADINSIZ OLMAYACAK AK PARTİLİ KEŞİR: KALKINMA HEDEFİ ASLA KADINSIZ OLMAYACAK
Kaynak: AA

Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Son dönemde 'sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement