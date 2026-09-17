AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, gündemi değerlendirdi:

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Siyaseti makam hırsı, şan, şöhret ve şehvetten öte başka hiçbir amaç için algılamayanların, Türkiye'nin gündemine ahlak dışı yaşamları, itibar yoksunu davranışlarıyla oturanların bizim değerlerimize dil uzatmasına geçmişte olduğu gibi bugün de asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çetin, AK Parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın her ilçesinde, köşesinde, mahallesinde eserler üretip, yenilerini kazandırmanın heyecanını taşıdıklarını, bakanlar, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve tüm teşkilatla topyekun kent için çalıştıklarını söyledi.

Antalya'da AK Parti'nin, her türlü nifak gayretlerine rağmen daima örnek birlik ve beraberlik gösterdiğini belirten Çetin, G20 Zirvesi, Antalya Diplomasi Forumu, şimdi de Uluslararası Uzay Kongresi, Asya Tohumculuk Kongresi ve kasım ayında yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'yle bu başarının taçlandırıldığını dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmesi gereken hizmetleri yapmadığını dile getiren Çetin, "Unutulmamalıdır ki kamu kaynağı emanettir, kamu görevi sorumluluktur. Belediyecilik makam odası, kişisel ilişkiler, birtakım kişilere imkan oluşturmak değildir. Kamu görevinin itibarını zedeleyecek davranışlara göz yummak hiç değildir." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te başlayan ve ek soruşturmalarla devam eden yargı sürecinin tüm Antalyalıların gözü önünde cereyan ettiğini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, suçtan kaynaklı mal varlığını aklama, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi birçok konuda soruşturması devam eden ahlaki iflasın eşiğine gelmiş bu şahsın, iddianamede yalnızca birtakım sözlü iddialar ve ifadeler değil banka kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları, dijital materyaller, tanık ve şüpheli beyanları, tapu kayıtları ve mali bilirkişi değerlendirmeleri gibi çok sayıda delil türüne yer verildiği açıklanmıştır. Antalya'nın, Türkiye'nin gündeminde bulunan yolsuzluk, rüşvet ve yüz kızartan ahlak dışı iğrenç konularla gündeme gelmesi bizleri üzmektedir."

"Antalya, turizmle, tarımla, üretimle, ihracatla anılmalı"

Çetin, Antalya'da AK Parti anlayışının büyükşehir ve ilçe belediyelerinde hep büyük eserler, projeler ve hizmetlerle gündeme geldiğini söyledi.

Antalya'nın adının olumsuz gündemlerle anılmasını istemediklerine işaret eden Çetin, "Siyaseti makam hırsı, şan, şöhret ve şehvetten öte başka hiçbir amaç için algılamayanların, Türkiye'nin gündemine ahlak dışı yaşamları, itibar yoksunu davranışları ile oturanların bizim değerlerimize dil uzatmasına geçmişte olduğu gibi bugün de asla müsaade etmeyeceğiz. Yargı nezdinde, hukuk çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hesabını soracağız." diye konuştu.

Antalya'nın, turizmle, tarımla, üretimle, ihracatla, teknolojiyle, gençleriyle, bilimiyle, sanatı ve kültürüyle anılması gerektiğini vurgulayan Çetin, milletin emaneti olan kamu kaynaklarının hiçbir makamın veya kişinin şahsi tasarruf alanı olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savundukları siyaset anlayışında, kamu malı, kamu görevi, makamlar ve yetkinin emanet olduğunun altını çizen Çetin, "Bu emanetin gerçek sahibi ise millettir. Bu nedenle Antalya'nın bir kuruşunun dahi hesabı sorulmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesinin bütçesi herhangi bir siyasi partinin bütçesi değildir, bir belediye başkanının şahsi bütçesi hiç değildir. O para Antalyalının parasıdır. Antalya'nın kaynakları üzerinde hiç kimsenin şahsi tasarruf hakkı yoktur. Bu süreci hukuk çerçevesinde dikkatle ve yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin, tutuklu Muhittin Böcek'in sosyal medya paylaşımlarında AK Parti'yi hedef aldığını belirterek, Böcek'in kendi görev ve sorumluluklarına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Kemal Çelik de katıldı.