AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: "Cumhurbaşkanımızın onayıyla çözüme kavuşan imar sorununun giderilme mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kırcami de dahil Antalya kent bütününü ilgilendiren 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş, "Antalyamıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla çözüme kavuşan imar sorununun giderilme mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kırcami Bölgesi'nin imar sorununun çözüme kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat İbrahim Taş, "100.00'lik imar planı sadece Kırcami bölgemiz için değil tüm Antalyamızın imar planını ilgilendiriyor. Kaş ilçemizden Gazipaşa ilçemize kadar güzel Antalyamızın düzenli bir imara kavuşması, planlı bir şekilde gelişmesi anlamına geliyor. Antalyamıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın onayıyla çözüme kavuşan imar sorununun giderilme mutluluğunu yaşıyoruz. Başta cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapılması gerekenleri yapsın"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin önünde herhangi bir sorunun kalmadığını dile getiren Başkan Taş, " Hükümet olarak bakanlığımız gereğini yaptı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi artık milleti oyalamadan, bahane üretmeden bu meseleyi çözsünler. Hükümetimiz bu sorunu çözmek için tüm adımları attı. Bunu da 100. 000'lik imarı onaylayarak gösterdi. Gerekirse bu iki belediye meclisi olağan üstü toplansın ve yapılaması gerekenleri yapsın" diye konuştu. - ANTALYA