AK Parti Arnavutköy'de Salim Gökhan Gürek'e büyük destek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Arnavutköy'de Salim Gökhan Gürek'e büyük destek

Arnavutköy'de AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Salim Gökhan Gürek AK Parti İlçe Başkanı seçildi.

28.12.2024 23:59
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Arnavutköy'de AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Salim Gökhan Gürek AK Parti İlçe Başkanı seçildi. Kongrede açılan Mecdis-i Aksa pankartı beğenileri topladı.

AK Parti, Arnavutköy'de 6. Olağan Kongresi'ni düzenledi. Kongreye AK Parti İstanbul milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Arnavutköy Kapalı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen kongrede gençlik kolları tarafından açılan "Bir gece ansızın gelebiliriz" yazılı Mescid-i Aksa pankartı büyük beğeni topladı.

Öte yandan düzenlenen kongrede Salim Gökhan Gürek AK Parti İlçe Başkanı olarak seçildi.

Kongre alanında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir, "Bir kardeşiniz olarak her daim yanınızda olmaya devam edeceğim. Kendi ailemiz içerisinde birlik ve beraberliği en iyi şekilde tesis edeceğiz" fadelerini kullandı.

"Büyük Türkiye hayaliyle yola çıktık"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise, "Çok kıymetli dava kardeşlerim AK Partili olmak sadece bir siyasi partiye mensup olmak değildir. Büyük bir adanmışlık ve kararlılıkla çalışmak demektir. Biz güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle yola çıktık. Bu hayali gerçekleştirmek için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hedeflerimize ulaşmak için yeni bir bismillah diyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyıl'ında hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacağız"

Kongrede AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı seçilen Gökhan Gürek ise, "İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. AK Partimize teşkilatımıza ve davamıza gönül vermiş tüm geçmiş büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların emanet ettiği değerlere sahip çıkmak davamızı büyütmek için büyük bir hevesle çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatımızın enerjisi gençlik kollarımızın yenilikçi fikirleri ve enerjisiyle geleceğimize yön vereceğiz. Biz tüm kademelerimizle birlikte el ele vererek çalışmayı sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Arnavutköy'de Salim Gökhan Gürek'e büyük destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Arnavutköy'de Salim Gökhan Gürek'e büyük destek - Son Dakika
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