Başkan Çerçioğlu: "Tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız"

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende 391 muhtar ile 619 aza olmak üzere 1010 kişiye AK Parti rozeti takılırken, törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından partiye katılan muhtar ve azalar için Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali Düğün Salonu'nda geniş katılımlı rozet takma töreni düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı gösterisini sundu. Bando takımı sonrası sahneye çıkan zeybek ekiplerinin gösterisi salondakilerden büyük alkış aldı.

"Tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız"

Programda konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışı ile Aydın'a hep beraber geleceği hazırlıyoruz. Yaşadığımız mahallenin, kentin refahı ve kalkınması için her zaman muhtarlarımızla iş birliği içinde olduk, bundan sonra da iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Sizler bana çok destek verdiniz, hakkınızı helal edin. Bundan sonra hep beraber tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız. İki katı çalışacağız. Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisi birleşti, hizmette sınır yok bundan sonra. Bugün burada 391 muhtarımız ve 619 azamızla birlikte toplam 1010 muhtarımız partimize katıldı. Ama hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadık. Hizmette hep adil olduk, bundan sonra da adil olacağız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise konuşmasında "Küresel ekonomide yaşanan sarsıntılara rağmen üretim kapasitesini koruyan, diplomatik alanda oyun kurucu rol üstlenen, savunma sanayiinden enerji güvenliğine kadar birçok stratejik başlıkta kendi imkanlarını geliştiren Türkiye, giderek dünyanın dikkatle takip ettiği bir merkez ülke konumuna yükselmektedir. Bu yükseliş tesadüf değildir. Bu yükseliş; güçlü siyasi iradenin, uzun vadeli gayretlerin ve milletimizin değişime olan inancının doğal sonucudur. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü irade, AK Parti'nin vizyonu ve milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek; ülkemiz küresel sistemde daha etkili, daha saygın ve daha belirleyici bir konuma ulaşacaktır. Sizin; bu salona sığmayan coşkunuz, ilginiz ve bugünkü katılımlarla bu kutlu yürüyüşe Aydın'dan verdiğiniz destekle inşallah ülkemizin yolu, milletimizin bahtı açık olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra törende 391 muhtar ve 619 aza olmak üzere toplam bin 10 kişiye, isimleri tek tek anons edilerek AK Parti rozetleri takıldı.

Programa AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları, eski milletvekilleri, partililer ile Aydın'ın farklı ilçelerinden çok sayıda davetli katıldı. - AYDIN