AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın açıklamalarına cevap verdi

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı\'nın açıklamalarına cevap verdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın AK Parti Aydın İL Başkanı Gökhan Ökten'in hem Koçarlı Belediyesi'nden hem de Koçarlı Belediyesi'ne bağlı şirketten aylık ödeme aldığı yönündeki açıklamasına AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten cevap verdi.

03.05.2024 17:59  Güncelleme: 18:03
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın AK Parti Aydın İL Başkanı Gökhan Ökten'in hem Koçarlı Belediyesi'nden hem de Koçarlı Belediyesi'ne bağlı şirketten aylık ödeme aldığı yönündeki açıklamasına AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten cevap verdi. Sadece Belediye'den ücret aldığını belirten Ökten, "Bir terzi nasıl diktiği elbisenin bedelini alıyor ise ben de Koçarlı Belediyesi'nin avukatı olarak verdiğim hizmetin bedelini aldım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Özgür Arıcı, belediyenin ekonomik durumu ve devraldıkları hesaplarla ilgili meclis üyelerine ve basın mensuplarına verdiği bilgide AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten'e biri Belediye kasasından diğeri de belediyeye ait şirketten aylık 2 asgari ücret avukatlık ücreti ödendiğini belirtmişti.

Başkan Özgür Arıcı'nın bilgilendirmesinde yanlışlık olduğunu belirten AK Parti Aydın İl başkanı Gökhan Ökten, "Bende sadece Koçarlı Belediyesi'nin vekaleti var, bağlı şirketin vekaleti ok. Dolayısıyla sadece belediyeden ödeme aldım. Bu durum kamuoyuna 'AK Parti Aydın İL Başkanı Gökhan Ökten'in 2 yerden maaş aldığı ortaya çıktı' şeklinde lanse edildi. Benim aldığım maaş değil avukatlık ücretidir. Herkes ne konuştuğunu bilecek. Biz belediyenin hem dava hem de icra dosyalarını bakıyoruz. Sözleşmem devam etseydi sözleşme sürem boyunca bu ücreti alacaktık. Aldığım ücret de aylık KDV dahil 15 bin 800 TL. Sanki hiçbir iş yapmadan bu parayı almışım gibi gösterilmek isteniyor. Nasıl bir terzi diktiği takım elbise karşısında emeğinin karşılığını alıyorsa ben de yaptığım işin karşılığını alıyorum" diye konuştu.

"Özgür Başkan'ı ve Belediyeyi yormadan sözleşmeyi feshettim"

Koçarlı'da seçimleri AK Parti'nin kaybedip CHP'li Özgür Arıcı'nın kazanması üzerine hiçbir zorluk çıkarmadan sözleşmeyi feshettiklerini kaydeden AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Seçimden sonra Özgür Başkan'ı ben aradım. Belediyenin avukatı olduğumu bilip bilmediğini bilmiyordum. 9 ay daha sözleşmenin bitmesine zaman olmasına rağmen 'herkes kendi ekibiyle çalışmak ister' deyip sözleşmenin feshedilmesini teklif ettim. Bizde her şey şeffaf." ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika

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