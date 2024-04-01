AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından veda konuşması gerçekleştirdi.
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek veda konuşması gerçekleştirdi. Yücel Yılmaz konuşmasında, "31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı ve Ahmet Akın kardeşimiz güzel bir sonuç alarak kazanmıştır. 20 ilçemizde 15'ini CHP birini İYİ Parti 4'ünü de AK Parti kazanmıştır. Kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Akın kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Herhalde muhtemelen Çarşamba günü mazbata teslim edilir. Mazbata alınana kadar binanın ve belediyenin sorumluluğu bizde ama şundan emin olun çok güçlü güzel işler yapmış, yapma alt yapısını oluşturmuş, 5 yıldır alın teri verilmiş bir belediyemizi namusuyla her şeyi ile bizden sonra devralacak arkadaşlara teslim edeceğiz. Bu bir demokratik seçim yarışıydı. Güzel bir kampanya dönemi geçti. Kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Bizde belediye olarak ön toplantımızı yaptık. Onlar geldiğinde alt yapısı hazır belediyemizi yeni yönetime teslim edeceğiz. Yerel seçimler Balıkesir'imiz için Türkiye için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde ifadelere yer verdi.
Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Veda Konuşması Yaptı - Son Dakika
Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırsal Görentepe Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ve zaferi yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
31 Mart seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Akın, ziyarette verdiği sözleri yerine getireceklerini belirterek, gazilere ve şehit yakınlarına sahip çıkacaklarını ifade etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi. Yangın kısa sürede evi sararken, eşi Dilek Com içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Dilek Com'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi. Olay yerine gelen CHP belediye başkanı ve meclis üyeleri aileye baş sağlığı diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?