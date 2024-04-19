AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Mustafa Göksel\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.

19.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:12
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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bigadiç Belediye Başkanlığını kazanan Mustafa Göksel'e Bigadiçli vatandaşların "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ederken, AK Parti İl başkanı Mehmet Aydemir ve AK Parti Balıkesir İl Yönetim Kurulu üyeleri "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Göksel ve AK Parti ilçe Başkanı Hüseyin Nisan misafirlerini Belediye hizmet binası önünde karşıladı. Başkan Mehmet Aydemir'e hoş geldin çiçeği takdim edildi. Misafirleri kapıda karşılayan Göksel daha sonra hep birlikte Belediye Başkanlığı makamına geçerek burada kutlamaları kabul etti.

Başkan Mustafa Göksel'e hayırlı olsun temennilerini ileten İl Başkanı Mehmet Aydemir, belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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