AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bigadiç Belediye Başkanlığını kazanan Mustafa Göksel'e Bigadiçli vatandaşların "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ederken, AK Parti İl başkanı Mehmet Aydemir ve AK Parti Balıkesir İl Yönetim Kurulu üyeleri "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mustafa Göksel ve AK Parti ilçe Başkanı Hüseyin Nisan misafirlerini Belediye hizmet binası önünde karşıladı. Başkan Mehmet Aydemir'e hoş geldin çiçeği takdim edildi. Misafirleri kapıda karşılayan Göksel daha sonra hep birlikte Belediye Başkanlığı makamına geçerek burada kutlamaları kabul etti.
Başkan Mustafa Göksel'e hayırlı olsun temennilerini ileten İl Başkanı Mehmet Aydemir, belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi aldı. - BALIKESİR
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, israf kültürünü ortadan kaldırmak için makam araçlarını havuza aldıklarını ve bütün ihaleleri durdurduklarını açıkladı. Başkan Kahveci, usulsüzlük ve yolsuzluklara bulaşanların hesap vereceğini belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye dış birimlerini ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdi ve gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek KAYMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. İlçe esnafları ile de buluşan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da çalışmaları süren park bahçe düzenlemelerini de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Deprem bölgesi Adıyaman'da, konteyner kentte yaşanılan su sorununu dile getirmek isteyen vatandaşların yaptığı eylem yerine gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sular gelene kadar muslukların başında bekledi.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Naldöken Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu'nun düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda Özel, CHP'nin seçimlerdeki başarısının kaynağının gençler, eşit temsil ve bilim olduğunu ifade etti.
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E., Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, İkizyurt Mahallesini ziyaret etti. Mahallenin Kılıçkaya Barajı'na sınır olmasından dolayı baraj bölgesinde incelemede bulunan Açıkbaş ve Sevinç, mahalle muhtarı Edip Kılıç'tan bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği incelemede mahallenin sorunları dinlendi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirterek, vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi gibi reformların önemine vurgu yaptı. Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı yürürlüğe koyduğu ihracat kısıtlamasını desteklediğini belirtti.
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